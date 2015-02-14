Erdoğan'ın Latin Amerika gezisinden erken dönüşünün nedeni 'memleket hasretiymiş'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Latin Amerika gezisini 1 gün erken bitirerek Türkiye’ye dönmesi ve dönüş yolunda rotasını değiştirerek ABD’nin Houston kentine inmesi, Türkiye’de spekülasyonlara yol açtı. Milliyet'te yer alan habere göre, Erdoğan uçakta gazetecilerin seyahati 1 gün önce bitirmesinin nedenine ilişkin soruya “Biliyorsunuz sizlere de sordurdum. Heyetin eğilimi dönme yönündeydi. Dolayısıyla erken gelmemizin nedeni sadece memleket hasreti” yanıtını verdi.

Erdoğan’ın Houston’a inmesi, MİT Müsteşarlığı’na Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın atanmasıyla ilişkilendirilen haberler sosyal medyaya yansıdı. Ancak Cumhurbaşkanlığıkaynakları bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve spekülasyondan ibaret olduğunu belirttiler.

Söz konusu haberlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı yetkilileri şu bilgileri verdiler:

“Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın resmi temasları dün bitti. Üçüncü güne sadece turistik gezi programı kalmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı, heyet üyelerinin eğilimlerinin belirlenmesini istedi. Dönmek isteyenlerin sayısı çoğunlukta olunca 1 gün erken dönülmesine karar verildi.

Başlangıçta Türkiye’ye dönüş rotası yakıt ikmali zorunluluğu nedeniyle Meksiko City- Dublin-İstanbul şeklinde belirlenmişti. Ancak bu uzun bir rotaydı. Bunun yerine seyahati 2 saat kısaltan Meksiko City-Houston- İstanbul rotasının izlenmesine karar verildi. Uçak Houston’a indiğinde Sayın Cumhurbaşkanı istirahat halindeydi ve uçaktan inmedi. İstirahat halinde olduğu için de Büyükelçi Serdar Kılıç’la görüşmedi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin seyahati 1 gün önce bitirmesinin nedenine ilişkin soruya da “Biliyorsunuz sizlere de sordurdum. Heyetin eğilimi dönme yönündeydi. Dolayısıyla erken gelmemizin nedeni sadece memleket hasreti” yanıtını verdi.