Erdoğan Meksika ziyaretini yarıda kesti, Türkiye'ye dönüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", TSİ 07.30'da Meksiko Juarez Askeri Havaalanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzere havalandı. Erdoğan'ı, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Mustafa Oğuz Demiralp ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları seyahatin yarıda kesilmesinin özel bir nedeninin olmadığını, sadece gezinin kültürel kısmının iptal edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin 21:00 sıralarında Türkiye'de olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada "Meksika programının kültürel boyutu olmayacak. Bu değişikliğin özel bir nedeni yok. Konu resmi temasların bitimi akabinde yurda dönmeyi yeğlemekten ibaret" denildi.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bugün gün boyu resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın da Teotihuacan piramitlerini ziyaret etmesi planlanıyordu. Erdoğan'ın, bu akşam GRUMA Şirketi Başkanı Juan Antonio Gonzalez'in, onuruna vereceği yemeğin ardından, temaslarını tamamlayarak, Türkiye'ye dönmeyi yeğlediği öğrenildi.