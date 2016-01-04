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Erdoğan'ın intihardan vazgeçirdiği Çatraş, devlette işe başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Köprüsü’nde devreye girerek intihardan vazgeçirdiği Vezir Çatraş, Erdoğan hayranı çıkmıştı

04 Ocak 2016 14:16

İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müdehalesi sonucu vazgeçen Vezir ÇatraşErdoğan’ın talimatıyla İstanbul’daki bir kamu kuruluşunda işe başladı.

Boğaziçi Köprüsü’nden geçerken intihar girişimine tanık olan Erdoğan, ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Vezir Ç.’ı yanına çağırıp ikna etmişti. İHA'da yer alan habere göre, İntihardan vazgeçirdiği Vezir Ç.’ın durumunu yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Vezir Ç., İstanbul’daki bir kamu kuruluşunda işe başladı.

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