Erdoğan'ın intihardan vazgeçirdiği Çatraş, devlette işe başladı

İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müdehalesi sonucu vazgeçen Vezir Çatraş, Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul’daki bir kamu kuruluşunda işe başladı.

Boğaziçi Köprüsü’nden geçerken intihar girişimine tanık olan Erdoğan, ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Vezir Ç.’ı yanına çağırıp ikna etmişti. İHA'da yer alan habere göre, İntihardan vazgeçirdiği Vezir Ç.’ın durumunu yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Vezir Ç., İstanbul’daki bir kamu kuruluşunda işe başladı.