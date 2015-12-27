Erdoğan’ın intihar etmekten vazgeçirdiği kişi: Cumhurbaşkanı, "İntihar günah" dedi

İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müdehalesi sonucu vazgeçen Vezir Çatraş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine intihar etmenin dinan günah olduğunu söylediğini dile getirdi.

Habertürk’ten Yusuf Erdoğan’ın haberine göre eşiyle boşanmadığını ve 2 çocuğu olduğunu belirten Çatraş, borcu nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Çatraş, “Seçimlerde direğe bayrak asarken düşüp diz kapağımı ve dişlerimi kırdım. Ayağım 5 ay alçıda kaldı; çalışamadım. Eşim bir kavga sırasında yüzümü tırmaladı. Ben de tokat atmıştım. Eşim şikâyetçi oldu. 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldım. Evi terk ettiler. Görüşmek için her yolu denedim. 22 gündür onlardan ayrıyım” dedi.

"Dinen günah"

Çocuklarını görmek istediğini belirten Çatraş, “Kızım diyabet hastası. 26 Aralık doğum günüydü. Doğum gününde de göremeyecek olmam beni bunalıma soktu. Yaşadıklarım beni buna mecbur etti” diye konuştu. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köprüden geçmesi Allah’ın takdiri” diyen Çatraş, şunları söyledi: “Planlayarak, para pul için köprüye çıkmadım. Düzmece diyenler bile oldu. Ben AK Partiliyim, eşim de CHP’li. Parti üyesi değilim. Tek derdim ailem. Köprüde polisler ikna etmeye çalışırken biri geldi. Cumhurbaşkanı’nın beni çağırdığını söyledi. Yalan söylüyorlar zannettim. Arabadan inmesini söyledim. Güvenlik nedeniyle inemeyeceğini, camdan başını göstereceğini söylediler. Kendisini görünce yanına gittim. Nereli olduğumu sordu. ‘Siirtliyim’ deyince Güneydoğu insanının dinine bağlı olduğunu, intiharın da dinen günah olduğunu söyledi. ‘Her şeyin çözümü vardır’ dedi. Köprüye niye çıktığımı anlattım. Valiye talimat verip, ‘Arkadaşı dinleyin, yardım edilecek konularda ilgilenin’ dedi. Elini öpüp ‘Allah razı olsun’ dedim. Olumlu bir gelişme olacağından umutluyum.”