Görgü tanığı: Cumhurbaşkanı'nın intihardan vazgeçirdiği Çatraş, köprüye özel araçla geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cuma günü Boğaziçi Köprüsü üzerinde Vezir Çatraş isimli vatandaşı intihardan vazgeçirmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı, 'Erdoğan hayranı' olduğu belirtilen Çatraş'ın köprüye özel bir araçla bırakıldığını söyledi. Çatraş'ı köprüye bırakan aracın yoluna devam ettiğini söyleyen görgü tanığı, "Trafik akıcı bir şekilde ilerlerken iki önümde hususi bir araç aniden durdu, biz de durduk. Bir adam aracın sağından indi, korkulukları tırmanarak aştı ve tellere gitti. Kimse gitmedi peşinden. 5 saniye kadar izledik. İndiği araç daha sonra yola devam etti" dedi.

Zete’de yer alan habere göre Cuma günü öğle saatlerinde Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan intihar olayının kahramanı Vezir Çatraş'ın indiği aracın iki arkasında seyreden görgü tanığı trafiğin durduğunu ve hususi bir araçtan inen bir adamın korkulukları turmanarak aşıp tellere gittiği aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldıktan sonra Beşiktaş'taki Mayebn köşküne doğru yola çıkmıştı. Cumhurbaşkanı konvoyu Boğaziçi Köprüsü’nden geçerken intihara kalkışan bir vatandaşa denk gelinmişti. Polise verdiği ifadede ailevi sorunları ve maddi durumu gerekçesi ile intihara kalkıştığını söyleyen Vezir Çatraş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kurtarılmıştı.

Zete’de yer alan haberin tam metni şöyle:

Cuma günü öğlen saatlerinde Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan intihar olayının kahramanı Vezir Çatraş'ın indiği aracın iki arkasında seyreden kişi ZETE'ye konuştu: "Trafik akıcı bir şekilde ilerlerken iki önümde hususi bir araç aniden durdu, biz de durduk. Bir adam aracın sağından indi, korkulukları tırmanarak aştı ve tellere gitti. Kimse gitmedi peşinden. 5 saniye kadar izledik. İndiği araç daha sonra yola devam etti. Söz konusu kişiyi kimin kurtardığını akşam arkadaşımdan öğrendim."

Boğaziçi Köprüsü’nde Cuma günü tüm Türkiye’nin dikkatini çeken bir intihar girişimi vakası yaşanmıştı. Ertesi gün polise verdiği ifadede ailevi sorunları ve maddi durumu gerekçesi ile intihara kalkıştığını söyleyen Vezir Çatraş’ın yoldan konvoyuyla geçen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kurtarıldığı haberleri Türkiye’nin bir numaralı gündemi olmuştu.

Kimi basın kuruluşları olayın bir ‘ayarlama’ olup olmadığını sorgularken sosyal medyada da “halkla ilişkiler çalışması”, “tezgah” gibi söylemler sıklıkla yer almıştı.

Vezir Çatraş’ın intihar girişimine başladığı sırada olay yerinden geçen bir görgü tanığı, isminin gizli kalması koşuluyla gördüklerini ZETE’ye anlattı. İşte o ilk anlar:

Neler gördün bize anlatır mısın?

Cuma günü Nişantaşı’ndan Anadolu yakasına geçmek için yola çıkmıştım. 11.50 – 12.00 arası köprüde en sağ şeritte akıcı trafikte ilerlerken iki önümde hususi bir araç aniden durdu. Önümdeki ve arkamdaki araçlarla birlikte biz de durduk. Bir adam aracın sağından indi, korkulukları tırmanarak aştı ve tellere gitti. Kimse gitmedi peşinden.

Ne yaptın, sollayıp yola devam mı ettin?

Tanık: Yoo sağdaydım ben, solundan geçmedim. Normal sokak arasında biri insan indirirken beklersin ya, öyle bekledim.

İndiği araç ne yaptı, devam etti mi yola sonra?

Beraber bekledik işte. Arkamda sanırım siyah renkli arabada siyah giyinmiş bir kadın telefon çıkarıp fotoğraf çekti galiba. Araç bırakıp devam etti gibi, taş çatlasa 5 saniye durduk.

Anladığım, özel bir araç duruyor, bir kişiyi köprünün ortasında indiriyor, sonra yoluna devam ediyor ve zerre umrunda değilmiş gibi bir durum söz konusu yani?

Ben bakalım kim inecek diye bekledim, ikinci bir kişi inmeyince şaşırdım. Akşam da arkadaş “Cumhurbaşkanı kurtardı” dedi. Adamın resmini gördüm sonradan, aynı adam. Bana biraz tezgah gibi geldi.