Erdoğan'ın intihardan vazgeçirdiği adam polise 2 saat ifade verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunurken ikna edilen Vezir Çatraş karakolda 2 saat polise ifade verdi.

Ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle Boğaziçi Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan Vezir Çatraş, o sırada Üsküdar’da cuma namazı kıldıktan sonra Beşiktaş’taki Mabeyn Köşkü’ne giderken olayı görüp konvoyu durduran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini ikna etmesinin ardından intihardan vazgeçmişti.

DHA’dan Murat Deliklitaş ve Özgür Eren’in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisiyle bir süre konuşmasının ardından, Vezir Çatraş İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada bir süre kalan Vezir Çatraş, daha sonra ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Çatraş, yaklaşık 2 saat ifade verdikten sonra arkadaşlarıyla birlikte polis merkezinden ayrıldı. Vezir Çatraş, karakoldan çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.