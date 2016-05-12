Erdoğan'ın idama bakışı; Bangladeş'i lanetledi, Suudi Arabistan'a 'iç mesele' dedi

Suudi Arabistan'da idam edilen Ayetullah Nemr Bakr En-Nemr’i konusunda 18. Muhtarlar buluşmasında, "İdam iç hukuk meselesidir" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemaat-i İslami lideri Nizami'nin idamını 'lanetliyorum' sözleriyle değerlendirmişti.

Nizami'nin idamının ardından Türkiye, Bangladeş Büyükelçisi’ni geri çekerken, Erdoğan da, “Bangladeş’te 75 yaşında bir mücahide, hiçbir dünyevi günahı olduğuna inanmadığımız insana idam kararı veren zihniyeti lanetliyorum” dedi.



Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Erdoğan, 4 ay önce, Suudi Arabistan’ın geçen Ocak ayının ilk günlerinde din adamı Şeyh Nemr’i idam etmesi konusunda, “bunlar Suudi Arabistan’ın iç meselesi” demişti. Erdoğan, o dönemde Suudi Arabistan’ı Şeyh Nemr’in idamı nedeniyle eleştiren İran’ı da ,”mezhepçilik” yapmakla suçlamıştı.

CHP'yi Nizami'nin idamına sahip çıkmakla eleştirdi

Erdoğan, bugün katıldığı “yerli ve milli irade” başlıklı programda yaptığı konuşmada, Bangladeş hükümetinin 1971 yılında ülkenin bağımsızlık savaşı sırasında Pakistan ile birlikte hareket edip, savaş suçları işlemekle suçladığı Nizami’nin idamı konusunda, Avrupa’yı “ses çıkarmamakla”, CHP’yi ise “Nizami’ye idam kararı alanların zihniyetine sahip olmakla” suçladı.

Suudi Arabistan’ın Ocak ayında din adamı Ayetullah Nemr Bakr En-Nemr’i idam etmesinin ardından ise Erdoğan, bu konunun “Suudilerin iç hukuk meselesi olduğunu” söylemişti.



Erdoğan, o dönemde yaptığı konuşmada yölle konuşmuştu: “İdam kararı doğrudur veya yanlıştır. Bana göre idam kararı iç hukuk meselesidir. Bunun kararı daha önceden verilmiş, bunun adımını Suudi Arabistan bu şekilde atmıştır. Tasvip edip etmemek ayrı konu. Suudi Arabistan'da, İran'da bu müessese var. ABD'de de var.



Ona kimse ses çıkarmıyor. Mısır'da bini aşkın insan hakkında idam kararı verildi. Ey dünya, neredesin? Niye bunlarla ilgili konuşmuyorsunuz? Mursi ki, halkının yüzde 52 oyuyla iş başına gelmiş bir cumhurbaşkanıdır. Tek konuşan biz olduk, çünkü adaletle hükmetmek bizim görevimizde de onun için.”