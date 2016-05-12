Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi, Nizami'nin idam edilmesi üzerine Ankara'ya çağrıldı

Türkiye, Bangladeş’te Cemaati İslami liderlerinden Motiur Rahman Nizami’nin (73) idam edilmesine tepki gösterdi. Ankara yönetimi, Dakka Büyükelçisi Devrim Öztürk’ü de istişarelerde bulunmak için Ankara’ya çağırdı. Öztürk'ün bugün Türkiye'de olması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Büyükelçi Öztürk’ün Ankara’da Bangladeş’teki gelişmelerle ilgili hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , hem de hükümete bilgi vermesi bekleniyor. Büyükelçinin ne kadar Türkiye’de kalacağı ise henüz netleşmiş değil.

"İdamı hak etmiyordu"



Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada “Bangladeş’te Tarım ile Sanayi Bakanı olarak da görev yapmış Nizami’nin böyle bir cezayı hak ettiğine inanmadığımız için infazı şiddetle kınıyoruz” vurgusu yer aldı.



Açıklamada şöyle dendi:

“Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Bangladeş’in toplumsal huzurunun korunması bakımından, idam cezalarının infazlarının askıya alınması yönünde son üç yıldır Bangladeş yöneticilerine en üst düzeyde ve defalarca çağrıda bulunmuş, idam cezası uygulanmasının gayriadil niteliğiyle toplumda yeni gerginliklere yol açabileceği hususundaki endişelerimizi bildirmiştik. İdam cezasını kaldırmış bir ülke olarak, geçmişin yaralarının bu yöntemlerle sarılamayacağını, Bangladeşli kardeşlerimiz arasında kin ve nefretin yaygınlaşmasını körükleyeceğini değerlendiriyoruz. Türkiye, her zaman yanında durmaya devam edeceği kardeş Bangladeş halkının toplumsal barışının korunmasını temenni etmektedir.”

"45 yıllık hesaplaşma"





Bangladeş’in en büyük İslami partisinin lideri olan Motiur Rahman Nizami, 1971 yılında Pakistan’dan bağımsızlık savaşı sırasında Pakistan ile birlik olup soykırım ve savaş suçu işlemekle suçlanmıştı. 3 ayrı suçla itham edilen Nizami’nin 480 kişinin ölümünde rol aldığı öne sürülüyordu. Nizami, hükümetin kurduğu özel savaş mahkemesinde yargılandı. 1947’de Hindistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Pakistan’ın doğusu ile batısı arasında 1971’de başlayan iç savaş, ülkenin doğusunda bağımsız Bangladeş devletinin kurulmasıyla son bulmuştu.

Fransa ve Almanya da tepkili

Fransa ve Almanya da Nizami'nin idam edilmesine tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından AA muhabirinin sorusu üzerine yapılan açıklamada, idam cezasına her durum ve her şartta karşı olunduğu vurgulanırken, Nizami'nin infazından da üzüntü duyulduğu dile getirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ölüm cezası şeklen insanlık dışı ve zalimce bir ceza olarak nitelendirildi. Federal Hükümet tarafından her türlü idam cezasının reddedildiğine dikkat çekildi.