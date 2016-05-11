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Dünya

Cemaat-i İslami lideri Nizami idam edildi

Motiur Rahman Nizami, 1971'deki savaş sırasında Pakistan'a destek veren El Bedr güçlerinin komutanlığı yapmakla suçlanmıştı

11 Mayıs 2016 00:50

Bangladeş'te Cemaat-i İslami lideri Motiur Rahman Nizami, idam edildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'dan telefonla bilgi veren Rahman, aile fertleri olarak Nizami ile son kez görüştürüldüklerini, ardından babasının idamın infaz edileceği Dakka'daki Merkez Cezaevi'ne götürüldüğünü anlatmıştı.

Nizami, 2014 yılında, Bangladeş'in Cemaat-i İslami liderlerini idam etmek için kurduğu Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi.

Ardından Nizami'nin, 2014'te kendini idama mahkum eden kararın gözden geçirilmesi için yapılan başvuruyu reddeden mahkeme idam kararını onadı.

Bağımsızlık savaşı sırasında Pakistan ordusuna destek verdiği ileri sürülen El-Bedr güçlerinin komutanlığını yaptığı belirtilen Nizami, Pakistan ordusuyla işbirliği yapmak ve sivillere yönelik eylemlerin aralarında bulunduğu 16 suçlamayla yargılanarak idama mahkum edilmişti.

31 Mart 1943 senesinde doğan Motiur Rahman Nizami, Dakka Üniversitesi'nde eğitim aldı. Cemaat-i İslami partisi içerisinde İslami faaliyet yürüten Motiur Rahman Nizami, Gulam Azzam'ın ardından Cemaat-i İslami hareketinin liderliğini üstlendi.

 

Erdoğan kararı kınamıştı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eyüp Belediyesi hizmet binası ve toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bangladeş'te 75 yaşında bir mücahide, hiçbir dünyevi günahı olduğuna inanmadığımız insana idam kararı veren zihniyeti lanetliyorum. Her türlü girişimde bulunmuş olmamıza rağmen burada kinin, nefretin bu denli yaygınlaşmasını ve şu ana kadar bu tür idamları yapan bir anlayışı ben ne demokratik bir anlayış, ne de adil bir yönetim olarak görüyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

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