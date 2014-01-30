Erdoğan'ın hologramlı konuşması ne kadara mal oldu?

İzmir’de yaptırdığı hologramlı görüntüyle dünyada ses getiren ve The Guardian tarafından "hayalet değil, o aslında Türkiye'nin Başbakanı" şeklinde yorumlanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, siyaset dünyasına yeni boyut kazandırdı. Dakikası 10 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkabilen, hologramlı görüntü için birçok siyasetçiler harekete geçti.

Hologram teknolojisine sahip özel projektörlerle hazırlanan bu konuşmanın bir dakikası ise 10 bin liradan başlayıp 20 bin TL’ya kadar çıkıyor. Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, Başbakan’ın hologramlı konuşması Danimarka merkezli bir şirket olan ‘Poly Vision’ın Türkiye temsilcisi tarafından hazırlandı. Erdoğan’ın salona 2.5 metre boyunda bir hologram görüntüsü yansıtılırken, bu görüntü için özel stüdyo ve özel yazılımlar kullanıldı.

İçeriğe göre değişiyor

Hologramlarda projektöre bağlı olarak görüntü boyutu da değişiyor. Projeye göre 3 metre boyunda ve 10 metre genişliğinde bir holografik görüntü sağlanabiliyor. Erdoğan’ın söz konusu konuşması ise 2.5 metre boyunda hazırlandı. Holografik görüntülerin bütçesi içeriğe göre değişiyor. Dakika uzadıkça veya hologram büyüdükçe fiyat da artıyor. Örneğin, Erdoğan’ın konuşması yaklaşık 10 dakika civarında sürdü ve bunun maliyeti yurtdışında fiyatlarına göre 50 bin Euro civarında bulunuyor. Başka bir deyişle Erdoğan’ın hologram teknolojisiyle konuşmasının her dakikası yaklaşık 15 bin liraya denk geliyor. Ancak ses ve görüntü şirketlerinin yetkilileri holografik teknolojinin yer aldığı projelerin fiyatlarının Türkiye’de yüzde 10 civarında daha düşük olduğunu söylüyor.

10 siyasetçi sırada

Hologramı hazırlayan Poly Vision Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aret Yıldız, 7 yıldan beri bu işi yaptıklarını ve daha önce farklı projeler hazırladıklarını söyleyerek, “Başbakanımızla beraber daha kişiye ulaşma imkanımız oldu. Seçim döneminin de yaklaşmasıyla gerek büyük şehir gerekse yerel belediyeler tarafından bir takım talepler oluştu. Zaten teklif verdiğimiz projeler vardı. Başbakanımızın projesiyle birlikte bu biraz daha ivmelendi. Yaklaşık 10 farklı siyasetçiye teklif verdik” dedi. Yıldız, şirket olarak şu anda akıllı robot teknolojileri, tron LED aydınlatmalı kostüm teknolojileri, sanal hostesler, internaktif zemin teknolojisi ve simulasyon sistemleri gibi hizmetler verebildiklerini ifade etti.

ZEKİ MÜREN KONSER VERDİ

Daha önce Zeki Müren için bir proje yaptıklarını söyleyen Aret Yıldız, ünlü sanatçının daha önceki film karelerinden küçük küçük parçalar aldıklarını söyledi. Yıldız, “Aldığımız bu görüntüleri holografik görüntüye uygun birçok farklı işlemden geçirdik. Bu görüntüyle beraber rahmetli Zeki Müren ile Muazzez Ersoy’u düet yaptırma şansımız oldu” şeklinde konuştu. Buna ek olarak Yıldız Fenerbahçe ve Galatarasay’ın forma lansmanlarını da hazırladıklarını da sözlerine ekledi.

Hologram nasıl çalışıyor?

Sistemin ana unusurlarında özel bir projektör, holografik ekran, yazılım ve özel stüdyoda hazırlanan çekimler bulunuyor. Konuşmayı yapacak kişinin ‘green box’ yani yeşil bir fon önünde çekimi yapılıyor.

Çekim yapıldıktan sonra, holografik görüntü yaratabilmek için özel yazılımlarla söz konusu video kaydı hazırlanıyor. Bu görüntü ise özel bir projektör ile holografik ekran kullanılarak yansıtılıyor. Böylece hologramlı bir video oluşturuluyor.