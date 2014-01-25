Başbakan Erdoğan'ın hologramı konuştu

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yerel seçimde yarışa çıkacağı A takımını, 10 bin kişinin katıldığı toplantıda tanıttı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan toplantıya katılamadı ama görüntülü mesajı hologram ile gösterilince Başbakan, üç boyutlu olarak sahnede görüldü.

Yıldırım, salona eşi Semiha Hanım ile el ele girdi, toplantıya adayların ilginç pankartları damga vurdu. AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yerel seçimde yarışa çıkacağı adayları tanıttığı toplantı, Halkapınar Spor Salonu’nda yapıldı. Salonun 10 bin koltuklu tribünlerine partililer otururken salonun zemine yerleştirilen koltuklara belediye başkan adayları, milletvekilleri, il yöneticileri, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya temsilcileri oturdu.

Salon bayrak ve balonlarla süslendi. Sahnenin fonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın fotoğrafı ve seçim sloganı “Çok kolay by Binali Yıldırımö yazılı afiş kullanıldı. Afişte İzmir’in simgelerinden Saat Kulesi ve efe figürleri yer aldı. AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, salona eşi Semiha Yıldırım ile el ele girdi ve salonu turlayarak tribündeki partililere karanfil dağıttı. Binali Yıldırım platforma çıkarAKPlileri selamdı. Merdivenlerden inerken eşi Semiha Yıldırım’ın elinden tuttu. Binali Yıldırım’ın da elinden kardeşi İlhami Yıldırım tutarak merdivenlerden inmesine yardım etti. Toplantıya Yıldırım’ın kızının kızı olan Elif Köylübay da katıldı. Elif, aday tanıtımını anneannesi Semiha Yıldırım’ın kucağında oturarak, izledi. Toplantıya eski Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu da katıldı.

Başbakan'ın hologramı sahneye çıktı

Toplantıda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’e gönderdiği görüntülü mesajı, hologram kullanılarak üç boyutta sahneye indirildi. Başbakan, mesajında aday adaylarından küsmemelerini birlik ve beraberlik içinde seçim çalışması yapmalarını istedi.

Dikkat çeken pankartlar

AKP Bayraklı teşkilatı üyeleri, Belediye Başkan adayı İsmail Sarı için sarı atkılar taktı ve üzerinde “Su akar güldür güldür. Sarı sen bizi güldür. Yol ver Bayraklı, hizmetin ustası geliyorö yazıyı pankartlar açtı. Konak’ta partililer adayları İlknur Denizli’nin kağıttan yapılmış maskesini yüzlerine taktı. Diğer ilçelerden katılan partililer, adayları için şu pankartları hazırladı: “Taktık kafaya alacağız Bornova’yı, “Beş dakika düşün beş yıl kaybetme, “Konak’ın ak yüzü İlknur Denizli, “Eserlerine sahip çıkıyor, efsane başkan Cemil Şeboy geliyor, “Aklın yolu Binali Yıldırım, “Yolların kralının yanına geliyoruz Cemil Şeboy’la, “Sen gençliğin kabul olmuş duasısın İlknur Denizli, “Erkan dereli gelecek, Narlı dereli kazanacak, “İzmir artık çift kale, Binali 3-0 önde.

İthal aday olduğu gerekçesiyle Necip Kalkan’a tepki gösteren Karabağlar teşkilatının pankart çalışması yapmamış olması dikkat çekti. Buca, Narlıdere adaylarının pankartlarında AKP logosunu kullanmamaları da dikkat çekti. Yüksekteki tribünlere kek ve kutu meyve suları iplere bağlanarak yukarı çekildi. Bu işlemin Yıldırım’ın seçim sloganı olan "Çok kolay" afişinin önünde yapılması ilginç görüntü oluşturdu.

'İzmir çaresizliği değil, çözümü konuşacak'

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, kısık sesiyle yaptığı konuşmada telsiz mikrofon kullandı ve sahnede dolaştı. Yıldırım, kentin önünün açılmadığını geri kaldığını öne sürerek, “Bunun nedeni yerel yönetimlerin başarısızlığı ve beceriksizliğidir. Bu beceriksizliği sona erdirmeye hazır mısınız? Hemşehrilerimize karşı sevgili ve saygılı alacağız. Sorunların çözümü değil parçası olan yönetim anlayışı yerine İzmir’de her şeyin çok kolay olduğu bir yönetimi ekibimizle başaracağız bunun için buradayız. 64 gün sonra İzmir yeni bir güne yeni bir heyecanla başlayacak. İzmir artık çaresizliği değil çözümü konuşacak” dedi.

Yıldırım’ın konuşmasının ardından ilçelerin alfabetik sırasına göre adayların özgeçmişleri okundu. Adaylar sahneye çıktı ve Yıldırım ile objektiflere poz verdi.