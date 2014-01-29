The Guardian: Bir hayalet mi? Hayır yaşıyor, aslında o Türkiye'nin Başbakanı!

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın geçen Pazar İzmir'deki aday tanıtım toplantısına üç boyutlu hologram görüntüsü ile katılması yabancı basında da yer aldı. İngiliz The Guardian gazetesi, Erdoğan'ın bu görüntüsüne "Bir hayalet mi? Hayır yaşıyor, aslında o Türkiye’nin Başbakanı" yorumuyla göndermede bulundu.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan’ın haberi The Atlantic dergisinde en popüler ilk 10 haber arasında 3. haber oldu.

The Verge, The Atlantic, Huffington Post ve MSN‘in haber siteleri ise haberi, “ Recep Tayyip Erdoğan : Orada olmayan başbakan”, “Türkiye başbakanı 3 metrelik hologram ile konuşma yaptı” ve “Türk başbakanı büyük etki yaratmayı biliyor” manşetleri ile verdiler.

İngiliz The Guardian ise gazetesi, günlük olayları soru-cevap şeklinde ele alan 'Passnotes' bölümünde Erdoğan'ın hologram görüntüsüyle ilgili bir yazı yayınladı. Yazı şöyle:

İsim: Recep Tayyip Erdoğan

Yaş: 59

Görünüm: Kısa süreli, gelip geçici

Bir hayalet mi?: Hayır yaşıyor. Aslında, o Türkiye’nin başbakanı.

Öyleyse neden saklanıyor?: Hayır, sadece meşgul. Erdoğan geçen Pazar iktidardaki AKP ’nin toplantısına katılamayınca alternatif bir düzenleme yaptı.

Güvenilir bir temsilci mi yolladı?: Hayır kendisinin dev bir hologramını yolladı.

Uyduruyorsun: Hiç de değil. Erdoğan’ın yansıtılmış avatarı tezahürat yapan destekçilerine, “hain şebekelerin hazırladığı saldırıların gölgesinde bir seçime gidiyoruz” diye sesleniyordu.

Komik, bu tam bir hayaletin söylemesini bekleyebileceğin şifreli ve kafaya takılacak bir şey: Erdoğan’ın hükümeti şu anda hasar verici bir yolsuzluk skandalına saplanmış durumda. Üç bakanı istifa etti. Fakat Erdoğan bir devlet bankasının dahil olduğu suçların soruşturulması konusunda “dış ve iç karanlık grupları” ve devletin içindeki “paralel yapılanmayı” suçluyor.

Ne demek bu?: Basitçe kendisinin iktidar içindeki karanlık güçlerin kurbanı olduğunu söylüyor.

Dev bir hologram için bu biraz fazla. Tarihte bu tuhaf şeyi yapan ilk kişi o mu?: Politikacı olarak bile ilk değil. Gujarat başbakanı Narendra Modi, 2012’deki seçim kampanyasında kendisinin nutuk çeken avatarını 53 farklı noktaya aynı anda ışınlamıştı. Bununla kendisini Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydettirdi.

Kazandı mı?: Evet. Ve aynı yıl holografi bir kez daha kullanıldı. Merhum rapçi Tupac’ın görüntüsü, birlikte performans sergiledikleri Snoop Dogg’un yanına, sahneye yansıtıldı. Prens Charles bile bir keresinde Dünya Gelecek Enerji Zirvesi’nde sanal olarak görünmek için hologram kullandı.

Bu teknolojinin ürpertici olmayan bir uygulaması var mı?: Hayır, şimdiye kadar yok.

Nasıl çalışıyor?: Gayet basit: Üç boyutlu bir görüntü iki boyutlu olarak özel bir şeffaf folyoya yansıtılıyor. Sonuç gerçek bir hologram değil ama uzayda bir şekil yanılsaması oluşturuyor.

Anlayamadım?: Ben de. Başkasına sorabilir misin?

Bunu söyle: “Sizi burada görmek çok iyi başbakanım”

Ama bunu söyleme: “Elinizi sıkabilir miyim?”