Erdoğan'ın eleştirdiği 4G ihalesi 3 ay ertelendi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 4G ihalesi 3 ay erteleme kararı aldı. BTK ihalenin 26 Ağustos'a ertelendiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 4G teknolojisiyle ilgili olarak 'çöplük olur' açıklamasını yapmış, açıklama sonrasında gözler 4G ihalesine çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nisan ayında Aselsan’ın Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Netaş ve Türk Telekom bünyesindeki Argela ile 4G için geliştirdiği milli baz istasyonunun sergilendiği standı ziyaret etmişti. Erdoğan burada yaptığı ziyarette, “4G ile zaman kaybetmemize gerek yok. İki yıl içerisinde Türkiye de 5G’ye geçmeli. Aksi takdirde Türkiye adeta 4G’li bir çöplük haline döner. Dünya 5G için çalışırken biz niye bunun için çabalıyoruz” demişti.

4G ihalesine 2 milyar 298 milyon Euro

Bakanlar Kurulu, IMT (entegre edilmiş mikrodalga teknolojileri) yetkilendirme (Uluslararsı mobiltelekomünikasyon 4G) ihalesinde toplam asgari değeri peşin 2 milyar 298 milyon euro olarak belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Krulu kararında, yapılacak ihaleyi kazananlar, ödemeyi peşin olarak yapabilecekleri gibi, ilki peşin olmak üzere, vade farkı ile birlikte altışar aylık dönemlerde dört eşit taksitle de ödeyebilecekler.

4G ihalesi 800 ile 2,600 MHz frekansları arasında, farklı bant genişliklerinde 20 dilim olarak yapılacak.

2008 yılında düzenlenen 3G ihalesinde A tipi lisans kullanma hakkını Turkcell, B tipi lisans kullanma hakkını da Vodafone, C tipi lisans kullanma hakkını da Avea kazanmıştı.