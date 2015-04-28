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Bilim / Teknoloji

Bakan açıkladı; Erdoğan'ın karşı çıktığı 4G ihalesi iptal mi ediliyor?

'Cumhurbaşkanı’nın sözleri talimat niteliğinde'

28 Nisan 2015 10:52

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, ‘4G ihalesinin iptalini tartışıyoruz’ dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 4G çıkışını değerlendiren Nurettin Canikli, “Cumhurbaşkanı’nın sözleri talimat niteliğinde. Kendisi yarı başkandır, yürütmenin başıdır. Söylediklerini önemsemeliyiz” dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre Canikli, 4G ihalesinin iptali konusunun da şu anda hükümet tarafından değerlendirildiğini belirterek “3G ve 4G arasında çok büyük fark var ama 5G’yi görünce bu fark detay kalacak” diye konuştu.

26 Mayıs’ta yapılacak ihalenin iptal edilip edilemeyeceğine yönelik soru üzerine ise Canikli, “Şu anda konu tartışılıyor. Biz de değerlendiriyoruz elbette, hükümetimiz de değerlendiriyor. Yakında netleşir” dedi.

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