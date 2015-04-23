Erdoğan'ı kızdıran 4G standı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün 4G teknolojisini eleştirisinden önce yerli üretim 4G baz istasyonu standını gezdiği ve “Dünya 5G için çalışırken biz niye bunun için çabalıyoruz” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşam, “4G ile zaman kaybetmemize gerek yok. İki yıl içerisinde Türkiye de 5G’ye geçmeli. Aksi takdirde Türkiye adeta 4G’li bir çöplük haline döner” demesiyle birlikte 4G ihalesinin geleceği belirsizliğe düştü. Erdoğan’ın 4G ihalesiyle ilgili bu çıkışı öncesinde, Türk Telekom’un 175. yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurulan standları gezerken kendisine verilen bilgilerle bu kanaate ulaştığı belirtiliyor.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Erdoğan, Aselsan’ın Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Netaş ve Türk Telekom bünyesindeki Argela ile 4G için geliştirdiği milli baz istasyonunun sergilendiği stanttı gezdi. İddialara göre bu standlarda 4G ile ilgili yapılan araştırma ve yerli üretim çalışmalarının aktarılması üzerine Erdoğan tepki gösterdi ve “Dünya artık 5G için çalışıyor. Biz niye 4G için çabalıyoruz” dedi. Geçtiğimiz hafta da Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Orhan Öge’nin de Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun 4G ihalesini öne çekmesinin milli altyapı çalışmasını engellediği yönünde bir çıkışta bulunduğu da anımsatılıyor.

‘Yazılım tamam ama…’

Böylece Aselsan’ın 4G için geliştirdiği Milli Baz İstasyonu Projesi de belirsizliğe itildi. Aselsan yönetiminin önümüzdeki günlerde toplanarak, projeye devam edip etmeme konusunda karar vereceği belirtiliyor.

Aselsan’ın Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Netaş ve Türk Telekom bünyesindeki Argela ile 4G için geliştirdiği milli baz istasyonunun bu yıl sonunda bitirilmesi planlanıyordu. Aselsan bir süre önce 4G baz istasyonunun teknik gösterimini tamamladı.

Aselsan’ın yaz aylarında cihazın tüm yazılımını bitirme noktasına geleceği kaydedilirken, cihazın sene sonunda satılabilir hale gelmesi öngörülüyordu. Aselsan, 4G baz istasyonunun 5G’ye adapte edilmesi için de ayrı bir çalışma yapmayı planlıyor.Kurum, 4G’ye geçmeyi planlayan mobil operatörlerin değil, yüksek hızlı, kesintisiz ve güvenli görüntü iletişimine gerek duyan ulaşımdan sınır güvenliğine kadar pek çok kuruluşun ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak tasarladı.

Projenin tüm noktaları Türk mühendislerince tamamen yerli imkanlarla geliştirildi. 4G teknolojisinin 10 yılda ulaşacağı yatırım maliyetinin 5 milyar dolar olması öngörülüyor. 3G teknolojisinde bir baz istasyonunun maliyeti 50-100 bin dolar arasında değişirken; 4G baz istasyonlarının maliyetinin de bu seviyelerde gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Yerli baz istasyonunun kullanılmamasının 5 milyar dolar parayı yurt dışı üreticilere götüreceği ifade ediliyor.

‘İyi bir noktadayız’

Aselsan Genel Müdürü Faik Eken, geçtiğimiz günlerde, ihalesinden 2.3 milyar Euro gelir beklenen 4G için yürüttükleri Milli Baz İstasyonu Projesi’nin yıl sonunda tamamlanacağını söylemişti. Eken, “İyi bir noktaya geldik. 4G baz istasyonunun teknik gösterimini yaptık” demişti.

‘4G AKP’nin seçim beyanıydı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 4G uyarısı, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı 4G’ye geçiş vaadinin yer aldığı AK Parti’nin seçim beyannamesini de vurdu. Beyannamede, “Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Üretim” bölümünün “Bilgi toplumuna dönüşüm” ara başlığı altında yer verilen “4G Projesi”ne ilişkin şu vaatte bulunuldu:

‘4G yaygınlaştırılacak’

“3G’ye göre 10 kat hızlı veri transferi imkânı sunan projede belli oranda yerli üretim yapılması da planlamaktadır. 4G mobil elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik yetkilendirme çalışmalarını başlattık ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. 4G elektronik haberleşme ekipmanlarının yurt içinde üretilmesine yönelik teşvikler vereceğiz.”

Erdoğan’ın iki yıl içinde geçilmesini istediği 5G’ye ilişkin ise beyannamede, “5G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-Ge çalışmalarını başlatacağız” vaadi yer aldı. Beyannamede, elektronik haberleşmeye ilişkin ayrıca “Elektronik haberleşme sektöründe, düzenleyici çerçeveyi gözden geçirecek ve bölgesel bazda düzenleme yaklaşımına geçeceğiz. Ulusal genişbant stratejisi hazırlayacağız” vaatlerinde de bulunmuştu.

5G’nin eylem planı hazır

Türkiye'nin, 5G'ye ilişkin hedeflerinin de belirlendiğini Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'na göre, 5G mobil genişbant internet için kullanılacak elektronik haberleşme ekipmanlarının Ar-Ge çalışmalarına başlanacak, yerli sanayinin bu alana özendirilmesi amacıyla Ar-Ge kaynakları kullandırılacak. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, söz konusu dönemde 5G Ar-Ge ve standart çalışmaları yürütülecek. Bu çalışmalarda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TÜBİTAK, Türk Standardları Enstitüsü ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapacak.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre bu kapsamda, 5G mobil genişbant internet için kullanılacak elektronik haberleşme ekipmanlarının Ar-Ge çalışmalarına başlanacak ve 5G için uygulanacak standartların gelişmesi sürecine katılım sağlanacak. 5G elektronik haberleşme ekipmanlarının Türkiye'de de üretilmesine imkan sağlamak üzere yerli sanayinin bu alana özendirilmesi amacıyla Ar-Ge kaynakları kullandırılacak.