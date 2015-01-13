Türkiye altı ay içinde 4G ile uçuşa geçecek

Akıllı telefon ve tabletlerdeki mobil internet hızını yaklaşık 10 kat hızlandıracak 4G (4. nesil) internet için çalışma planları belirlenmeye başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) hazırladığı çalışma planına göre 2015 yılının ilk yarısında 4G için yetkilendirme çalışmaları tamamlanacak ve kullanıcılara 4G internet bağlantısı sunulmaya başlanacak.

Yaygınlaşan akıllı cihaz kullanımıyla birlikte tüketici beklentilerindeki artışa bağlı olarak başlatılan çalışmalar kapsamında 4G (LTE/LTE-A) yetkilendirmesi yapacak olan BTK’nın 4G çalışmalarındaki stratejik hedefi, ilave spektrum tahsisi de dâhil olmak üzere elektronik haberleşme hizmetlerinin sunumunda altyapıya dayalı rekabeti desteklemek olacak.

125. ülke olacak

Öte yandan Dünya GSM Birliği (GSMA) verilerine göre dünyada 124 ülkede 360 mobil operatör 4G/LTE hizmetini sunuyor. Türkiye ise 4G’ye geçiş 2015’in ilk yarısında tamamlanabilirse 125. ülke olarak listedeki yerini almış olacak. Sadece 2014 yılında dünya çapında 96 mobil operatör 4G’ye geçerken, 4G ile tanışan son ülkeler arasında Andorra, Gabon, Guatemala, Honduras, İran, Kenya, Pakistan, Rwanda ve Trinidad & Tobago yer aldı. GSMA’ya göre 2014 yılı 3. çeyrek sonunda dünya çapında 373 milyon olan 4G/LTE abone sayısının, 2018 yılı sonunda 1.4 milyara ulaşması bekleniyor.

Nasıl etkisi olacak?

4G, 150 ile 300 megabit arasındaki hızlara çıkabiliyor. Bu da şu an kullanıdığımız 3G internetin yaklaşık 10 katı fazla bir hıza denk geliyor. Genellikle büyük miktarlarda veri transferi yapıldığında önemli bir avantaj sağlayan 4G, özellikle canlı televizyonyayını, online video ve HD video konferansı gibi internet servislerin performanslarını arttırıyor.