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Erdoğan'ın diploması Alman televizyonunda!

Heute Show isimli programda gösterilen diplomanın üzerindeki dekan ve dekan yardımcısı olarak 'Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var

16 Haziran 2016 22:43

Alman televizyon kanalı ZDF'de yayınlanan "Heute Show" isimli programda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın diploması mizahi bir şekilde ele alındı. 

Programın Facebook hesabından bir diploma görseli paylaşıldı ve “Türkiye’de Erdoğan’ın mezuniyeti konusunda birtakım şüpheler var. Diploma işte burada” denildi.

 

Dekan ve dekan yardımcısı Erdoğan!

 

sozcu'nun haberine göre; diplomanın unvan kısmında, “Geleceğin sertifikalı süper başkanı” denilerek Erdoğan alaya alındı.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yazılı iplomanın üzerindeki dekan ve dekan yardımcıları kısımlarında da Erdoğan’ın imzası yer alıyor.

ZDF kanalında yayınlanan programın 2014’teki bir bölümünde yine Türkiye konu edilmiş, ülkede uygulanan internet yasakları üzerinden Erdoğan esprili bir dille eleştirilmişti.

 

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