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AKP kurucularından Abdüllatif Şener: Çok güvendiğim biri “Erdoğan’ın diploması 2 yıllık" dedi.

“Bir cumhurbaşkanının diplomasının ne olduğunu bilmek herkesin hakkıdır”

15 Haziran 2016 22:32

AKP’nin kurucularından olan Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diplomasına ilişkin konuştu. Şener, “Çok güvendiğim birisi Erdoğan’ın diplomasının 2 yıllık olduğunu söyledi” dedi ve “Bir cumhurbaşkanının diplomasının ne olduğunu bilmek herkesin hakkıdır” diye ekledi.

Şener’in Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Basın Koridoru'nda "diploma" konusu ele aldığı kısım şöyle:

 

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