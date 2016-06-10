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YSK Erdoğan'ın noter onaylı diploma örneğini paylaştı

HDP'nin başvurusu üzerine YSK tarafından diploma örneği gönderildi

10 Haziran 2016 20:28

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diplomasının incelenmesiyle ilgili yaptıkları başvuruda kendilerine gönderilen diploma örneğini resmi Twitter hesabından paylaştı. YSK, HDP ile eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının incelenmesi için yapılan başvurusunu oy birliğiyle reddetmişti. 

HDP’nin paylaştığı diplomanın, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 1 Temmuz 2014’te yaptığı adaylık başvurusundan 4 gün önce noter tarafından tasdik edildiği görülüyor. 

YSK’nın, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Erdoğan'ın noter onaylı üniversite diplomasını sunduğu için bunun dışındaki incelemenin YSK'nın görev alanına girmediğine karar verdiği öğrenilmişti. 


İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması

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