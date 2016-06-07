"Erdoğan'ın diplomasına getirilen erişim engeli kararı adliyede yok oldu"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “sahte olduğu” iddia edilen diplomasına ilişkin Marmara Üniversitesi arşivine getirilen erişim yasağı kararının adliyede yok olduğu iddia edildi. Avukatların dosya numarasıyla yaptığı araştırmada, kararın trafik cezasına ilişkin olduğu belirtildi. Israr üzerine adliyeden dosyanın bulunamadığı, kayıtlarda da olmadığı yanıtı verildi.

Marmara Üniversitesi’nin diploma arşivinin, Erdoğan’ın seçildiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından erişime engellendiği ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, Papakçı Avukatlık Bürosu da Avukatlık Yasası’na dayanarak söz konusu kararı incelemek için yargıya başvurdu. Ancak avukatlara “dosyanın kayıtlarda bulunamadığı” yanıtı verildi. Bu yanıt üzerine 2 Haziran 2016 tarihli dilekçeyle “dosyanın akıbetinin araştırılması” talep edildi. Avukat Dr. Acun Papakçı, tabloyu, “Bize verilen yanıtlar gösteriyor ki büyük bir ihtimalle bu dosya ortadan kaybedildi” sözleriyle değerlendirdi.

Avukatlar inceleyebiliyor

Papakçı Avukatlık Bürosu, Erdoğan’la ilgili kararı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 46/11 maddeye göre talep ediyor. Söz konusu madde şunu içeriyor: “Avukat ve stajyer, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kâğıt ve belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.”

Avukat o kararı görmek isteyince...

Papakçı Avukatlık Bürosu’ndan Işıl Turan diplomaya erişim yasağı getiren mahkeme kararını incelemek için 2 Haziran’da Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne resmi başvuruda bulundu.

O numaradan trafik cezası çıktı

Turan, önce kararı veren 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulundu. Kalem görevlileri 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nin dosyalarının 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne devredildiği bilgisini verdi. Turan’ın UYAP’tan yaptığı kontrolde “ilgili değişik iş no ile kayıtlı dosya trafik cezası iptaline” ilişkin çıktı.

“Böyle bir dosya yok, bulamıyoruz”

Avukat bu kez 1. Sulh Ceza Hakimliği kalemine başvuruda bulundu. Kalemdekilerden dosyanın bulunamadığı, kayıtlarında da olmadığı yanıtını aldı.

“Dosyanın akıbetini bildirin”

Avukat Turan, bu yanıt üzerine yapılan tüm görüşmeleri kayda geçirmek için aynı gün dilekçeyle resmi bir başvuru yaptı. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından işleme konulan 2 Haziran 2016 tarihli dilekçede şöyle dendi:

"Kalem görevlileri, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nin değişik iş sayılı dosyalarını İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin devraldığını doğruladıktan sonra dosyanın kayıtlarda bulunamadığı bilgisini vermiştir. Dosyanın akıbetinin araştırılarak kalemde incelenmek üzere hazır bulundurulmasını ve taleplerime ilişkin tarafıma yazılı olarak cevap verilmesini talep ederim."