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YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasının incelenmesi talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu'nun başvurusunu reddetti

08 Haziran 2016 21:29

Yüksek Seçim Kurulu, eski Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının incelenmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

YSK, HDP ile eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde kurula sunduğu üniversite diplomasının incelenmesi istemiyle yaptıkları başvuruları görüştü.

Kurul, başvuruları oy birliğiyle reddetti. Kurulun, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Erdoğan'ın noter onaylı üniversite diplomasını sunduğu için bunun dışındaki incelemenin YSK'nın görev alanına girmediğine karar verdiği öğrenildi.

 

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