Eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu: YSK'nın açıkladığı Erdoğan diplomasında 12 çelişki var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması hakkında YSK'ya suç duyurusunda bulunan eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, açıklanan diplomada 12 büyük çelişki olduğunu savundu.

YSK, HDP ile eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde kurula sunduğu üniversite diplomasının incelenmesi istemiyle yaptıkları başvuruları görüştü. Kurul, başvuruları oy birliğiyle reddetti. Ancak YSK, Erdoğan’ın ‘diplomasını’ HDP ile paylaştı.

YSK’nın açkladığı ‘Erdoğan diploması’nın ardından bir açıklama yapan YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu “Olmayan diplomanın, Noter onaylı örneği geçerli olabiliyormuş” dedi.

"Fakülte kurulmadan mezun olmuş"

Eminağaoğlu, YSK’nın açıkladığı diplomada Erdoğan’ın 1981’de mezun olduğunun görülmesine rağmen fakültenin 1983’te kurulduğunu hatırlatarak, 12 maddeyi sıraladı:

1-Erdoğan, diplomasını kaybetmesi/okunaksız hale gelmesi nedeniyle, bunun yerine 2011’de duplikata alırken, diploma konusundaki önceki belgeler iade edilir. Duplikatada, diploma üstündeki isimlerin, imzasız olarak yer alması esastır.

2-Rektörlük de, açıklamasında 2011’de duplikata verildi der.

3-Duplikata varken, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bu duplikatanın kullanılması gerekirken, (1512 Sayılı Noterlik Yasası md 94 dolanılarak) aslı olmayan diplomanın 1995'teki noterdeki onaylı örneği üzerinden 2014'te noterden bir daha örnek çıkartılarak, bu örnek YSK’ya verilir.

4-Diploma ve duplikata üstünde Marmara Üniversitesi ve “dört yıl” öğrenim ifadesi yer almaktadır.

5-1981 Şubat’ta öğrenim bitirildiği ifade edilmesine rağmen, 1982 de kurulan Marmara Üniversitesi ve 1983’te kurulan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (Rektörlük açıklaması, sy 2, prg 8) diploması/duplikatası verilmiştir.

6-1973 yılında İHL mezunu olmasına rağmen, 1973 sonbaharında Eyüp Lisesi’nde fark dersi verildiği ifade edilmektedir. Bu konuda hiç bir belge bulunmamaktadır.

7- Eyüp Lisesi’nden 1973 sonbaharında fark dersi verilmesi durumunda 1974 yılı için, üniversitede merkezi sınava girilmesi ve aynı yıl yerleşme söz konusu olmaması gerekirken, 1974 yılında kayıt yaptırıldığı ifade edilmektedir.

8- 1973 tarih ve 1750 sayılı (4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yasa öncesindeki) Üniversiteler Yasası’nın 54’üncü maddesine göre, öğrenim süresine ek olarak yarısı kadar bir süre içinde bitirme durumu olmazsa ilişik kesilmesi söz konusudur.

9- 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası’nın 31, 32, 36 ncı maddelerinde, İHL bitirenlerin girebileceği alanlar konusunda hüküm getirilmiş, yüksekokullarının sürelerinin yasa ile düzeneleneceği ifade edilmiştir.

10- “Aksaray Yüksek Ticaret Okulu” (1974 yılındaki adı ile Aksaray İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulu)’nun, giriş tarihindeki öğrenim süresi ortaya konulmamıştır.

11-Yüksekokul öğrenin programına tabi tutulup, 1980-1981 Şubat döneminde öğrenimin bitirildiğinin belirtilmesi karşısında, (okul 4 yıllık olmamasına rağmen, 4 yıllık olsa bile, yarı süre de eklenince, eğitim öğretim yılı üzerinden süre hesabı yapıldığında) normalde 1750 SY md 54’teki süre aşılmıştır.

12-Mezuniyet belge tarihindeki isim, sıfat ve ünvanlar, o tarihte görevde olan kişilerle ilgili isim, sıfat ve ünvanlarla çelişki taşımaktadır.

13- Sınıf arkadaşı olduğu söylenen rektör 1978'de mezun oluyor. Mezuniyeti, bugünkü adıyla değil, o günkü adıyla İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ifadesi kullanılıyor.

Aydın Ayaydın ise, 1978-1981 arasında dört yıl boyunca hocası olduğunu, dört yıllık İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı İktisat ve Ticaret Yüksekokulu’nu bitirdiğini bitirdiğini söylüyor.

Erdoğan ise 1981 yılında, Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi’ni bitirdiğini ifade ediyor. YSK'ya ise, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, noter onaylı diploma örneği sunuluyor.