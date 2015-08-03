Erdoğan'ın başdanışmanı: Kasım-Aralık gibi yüzde 7 barajıyla erken seçime gidebiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olan eski Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Burhan Kuzu, koalisyona 'alerjisi olduğunu' belirterek, "Tek parçalı bir hükümet kurmak için bu millete bir fırsat daha verilmeli. Yakın zamanda... Kasım, aralık gibi... Kokuşmuş İngiliz parlamenter sisteminde kalacaksak, Allah’ın belası sistemde sürünmeye devam edeceksek, ki öyle gözüküyor, barajı yüzde 7’ye indirebiliriz" diye konuştu.

Habertürk'ten Balçiçek İlter'e konuşan Burhan Kuzu. Bu seçime de yetişir. Bu seçimde uygulanması için Anayasa’da hüküm için geçici madde konulur, 'İşbu seçimde uygulanmaz' denir... Çok eleştiri alıyor bu baraj, o anlamda rahatlatır herkesi... HDP’nin oyları baraj aşsın diye zorlandı, o detayı da unutmamak lazım" dedi.

Balçiçek İlter'in Burhan Kuzu'yla yaptığı söyleşininin bir kısmı şöyle:

-HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Burhan Kuzu özel bürosunda dosya hazırlıyor” açıklamasını yaptı...

Selahattin Demirtaş’ı ciddiye almıyorum çünkü sürekli yalan söylüyor. Benim üzerimden Cumhurbaşkanı’nı yaralamaya çalışıyor, bu oyun tutmaz. Deli saçması açıklamalar.

-“HDP’nin bu kadar oy alması AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı’nı rahatsız etti” deniliyor...

Ben bildiğimi konuşan bir insanım, çekincem olmaz. Ben şahsen HDP’nin barajı aşmasını hiç ama hiç istemedim. Çünkü koalisyonlara alerjim var, kaşıntım tutuyor koalisyon lafını duyunca, o derece yani. İstemeyişimin sebebi o.

-Ya parti kapatma? Niye sizin HDP’nin kapatılmasını istediğinizi düşünüyorlar?

HDP kapatılmayı bin kez hak etmiştir. Yasamızda ve Anayasa’mızda ne varsa hepsini yapmıştır, parti kapatmayı gerektiren... Dava açılsa asla hukuka aykırı olmaz. Böyle düşünüyorum.

-Dava açılsın mı yani?

Hayır. Parti kapatmada Türkiye adeta bir mezarlıktır Balçiçek. O başka bir şey. Parti kapatma oy veren seçmene haksızlık. Adam partiye oy veriyor, başındaki adamın birkaç yanlışı sebebiyle niye adam cezalandırılsın? O gider, başkası gelir. Bütün buna rağmen parti kapatmadaki hoyratça davranış bütün dünyada kalktı. Sadece “ırkçılık ve teröre destek olma” varsa parti kapatılabiliyor. İnsan Hakları Mahkemesi kararında var. O zaman kapatıyor.

-HDP açısından bakarsak...

Irkçılık yapmıyor kuşkusuz ama teröre destek veriyor. Terörle iç içe geçmişlerdir. HDP çizgisindeki arkadaşlarımızın Kandil’den asla bağlarını koparmadıklarını biliyorum. Kandil adayları belirliyor zaten... Bundan önce de partileri kapatıldı. Avrupa’da kazandılar... Dini gerekçelerle gidince kaybedersin ama bu tür bölücülükle gidince oradan kurtardılar. Buna rağmen niye parti kapatmak sonuç vermiyor? Çünkü bunu kapattıktan sonra başka parti gelir. Çok bir şey değişmez. Hangi partiyi kapatmışsa bu sistem, o damar daha gür gelmiştir. Biz de aynı durumdayız. AK Parti farklı bir parti ama Refah ve Fazilet özümüz var. 28 Şubat sonrası biz daha kuvvetlenerek geldik. Türkiye’de durum budur.

-Selahattin Demirtaş “Suruç katliamı gladyonun işidir” dedi...

“Al bir kaya...”; devamını söylemeyeyim. Cumhurbaşkanı, başka bir işi yok, gladyo kuracak. Tayyip Bey az bile cevap verdi. Deli saçması açıklamalar. Diyarbakır’da “Biz yapmadık, etmedik” dedi. Ama PKK itirafçısı “Biz yaptık” açıklamasını yaptı. Demirtaş’ın ağlayan fotoğrafı, altında “Merak etme” cümleleri... Sonra gördük neler olduğunu... Güvenlik sorunu yüzünden sonuç bakın sandıklara nasıl yansıdı.

'Dolmabahçe'nin yöntemi yanlıştı'

-Çözüm süreci bitti mi?

Muhatap olarak almak istediğimiz HDP olmalı idi. Arka planda istihbarat başka görüşmeler yapsa dahi, Kandil, Oslo vs... Bu görüşmeler devam ederken, görüşmeler partiyle yürütüldü. Ama HDP kanadı bu işin yükünü çekemiyor. Arada kaldılarsa çıkıp açıkça söylesinler. Kandil’in talimatıyla hareket ediyorlar. Biz de artık muhatap bulamadığımız için bir kenara koymuş gözüküyoruz. Muhatabımız maalesef ortadan kalktı. Polisimiz, askerimiz infaz edilecek, sesimizi çıkarmayacağız... Olacak iş mi? Cumhurbaşkanı’nın söylemi yeni değil ki... “Kürt meselesi bitmiştir, Kürtlerin meselesi vardır’’ dedi. Demirtaş’a ben buradan sormak istiyorum. Sizin derdiniz ne? Ayrı bir devlet mi istiyorsun, özerk bir yapı mı istiyorsun? Söyle onu bilelim, ona göre gardımızı alalım. Nedir bu savaşın arkasındaki gayretiniz?

-Peki çözüm süreci konusunda AK Parti’de ikilik mi var? Dolmabahçe mutabakatından bahsediyorum.

Belki özünde doğru ama yöntemi fevkalade yanlış bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı da “Bu görüşme orada olmamalıydı!” dedi. Orada olmamalıydı. Aynı kanaatteyim.

-Neden orada olmamalıydı?

Atatürk’ün köşkünde ayrılıkçı örgütün sözcülerinin ağırlandığı yer... Görüşme yanlış oldu. Bilerek yapılan bir şey değil ama sanki yabancı güçlerle barış anlaşması gibi... Cumhurbaşkanı buna itiraz etti. Bu arada o görüntü sonrası ilk açıklamayı da Kandil yaptı, “Nedir bu mutabakat?” diye, unutmamak lazım. Uzun lafın kısası, çözüm süreci bir nevi askıya alındı.

Bir tarafta savaş, bir taraftan çözüm süreci olmaz tabii... Endişelerim var tabii. Birtakım işyerlerine, ortak alanlara terör saldırıları olabilir. Bundan korkulur. Terör eskideki çete türündeki savaşlara benziyor. Vurkaç taktiği maalesef. Kalleşçe yöntem ama bunlarla mücadelede başka yol yok. Operasyon yapacaksınız.

'Başkanlık yakalanamaz'

-Gelelim koalisyona... CHP ile mi kurulacak, MHP ile mi?

“Alerjim var koalisyona” dedim ya... İki seçenekte de çok fark görmüyorum, bu koalisyonlar hır gür ile biter. Ne MHP ne CHP 1 seneyi bulmaz. Tabanımız MHP’ye daha yakın ama acaba yukarısı nasıl? Kendi seçmenimiz zaten “CHP ile olmayın” diyor... Ama öte yandan iki koalisyon da memlekete derman olmaz.

-“Cumhurbaşkanı ‘başkanlık’ isteminden vazgeçmedi, seçim istiyor” deniliyor.

Diyelim ki seçime götürmek istiyor. Bu neyi kurtarır? AK Parti’yi tek başına getirir. Bir Anayasa değişikliği tablosu çıkmaz çünkü 330 rakamı zor. Başkanlık modeli rakamı bu seçimde yakalanamaz. Öte yandan tek parçalı bir parlamento olursa ülke daha rahat çalışır. Cumhurbaşkanı açısından konunun o tarafı var kuşkusuz. Ama Tayyip Bey ile algı tamamen yanlış, yakından biliyorum. Başkanlık modeli niyeti tabii ki var. Gündemden kalkmış değil. Rafa kalkmaz. Ondan hiç şüphe olmasın. O bir kenarda hep durur, altın bilezik gibi. Tayyip Bey’in kafasından çıkmaz ama “Bu seçimi bu yüzden istiyor” dersek günaha gireriz.

-Yani seçime gidilmeli...

Tek parçalı bir hükümet kurmak için bu millete bir fırsat daha verilmeli. Yakın zamanda... Kasım, aralık gibi... Kokuşmuş İngiliz parlamenter sisteminde kalacaksak, Allah’ın belası sistemde sürünmeye devam edeceksek, ki öyle gözüküyor, barajı yüzde 7’ye indirebiliriz. Bu seçime de yetişir. Bu seçimde uygulanması için Anayasa’da hüküm için geçici madde konulur, “İşbu seçimde uygulanmaz” denir... Çok eleştiri alıyor bu baraj, o anlamda rahatlatır herkesi... HDP’nin oyları baraj aşsın diye zorlandı, o detayı da unutmamak lazım.

-“Seçimde tablo değişir” mi diyorsunuz?

HDP’ye oy veren AK Parti düşmanları, asla AK Parti’ye oy vermeyecek olanlar, beyaz Türkler durumu görmüştür artık diye düşünüyorum.

-Onlar AKP’ye mi oy verecek yani seçimde?

Hayır, kendi partilerine oy versinler yeter, onu söylüyorum.

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