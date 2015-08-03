'Başbakan Davutoğlu, koalisyon istemeyen Ömer Çelik'i, Saray'a yakın diye heyetteki görevinden alamadı'

CHP ile koalisyon görüşmelerini yürüten AKP’de, hükümet kurulması yerine erken seçime gidilmesi yönündeki tercihi net olarak ortaya koyan bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon değil seçim isteyen CHP heyeti başkanı Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’i bu görevinden almak istedi. Ancak bunu gerçekleştiremedi.

AKP ile CHP heyetleri arasında bugün yapılacak son görüşme öncesinde AKP’deki erken seçim yanlılarının gücünü arttıran bir olay siyasi kulislerde konuşulmaya başlandı. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haberine göre, yakın çevresinin erken seçim yerine koalisyondan yana tavır koyduğunu belirttiği Başbakan Davutoğlu, CHP heyetinin başkanı olan Ömer Çelik’ten rahatsız oldu. Davutoğlu’nun rahatsızlığı Çelik’in Saray’a çok yakın ve 3 dönemlik oluşu nedeniyle erken seçimi istemesinden kaynaklandı. Çelik’in görüşmeler süresince, koalisyon kurulması ile erken seçim olasılıklarının yarı yarıya olduğuna ilişkin açıklamaları da Davutoğlu cephesindeki rahatsızlığı arttırdı. Edinilen bilgilere göre Davutoğlu, bu rahatsızlığını dile getirdi. Davutoğlu, Ömer Çelik’i bu görevinden almayı da istedi. Ancak özellikle Saray’ın Çelik’i istemesi parti içindeki güç dengeleri nedeniyle bu istek gerçekleşme şansı bulamadı.

Koalisyondan yana tek isim AKP içinde koalisyonu savunanların heyetteki Çelik dışındaki isimlerden de rahatsız oldukları belirtiliyor. Heyette yer alan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ali İhsan Arslan’ın da erken seçimden yana oldukları, heyette koalisyona olumlu bakan tek ismin Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz olduğu dile getiriliyor.

AKP içinde başta Ömer Çelik olmak üzere heyette, erken seçim yanlısı isimlerin yer alması ve Davutoğlu cephesinde bu nedenle yaşanan rahatsızlık, koalisyon olasılığının çok düşük hale geldiği yorumlarına neden oldu. AKP’de doğrudan Saray’la görüşen bazı milletvekili gruplarının seçim hazırlıklarına şimdiden başlatmaları da koalisyon olasılığını çok azaltan gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Gül, CHP diyor

AKP’de erken seçim olasılığı çok güçlenirken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ise CHP ile koalisyon kurulması yönünde girişimlerini sürdürüyor. Kendisi ile görüşen AKP’lilere bu yönde telkinlerde bulunan Gül, görüştüğü CHP’lilere de yapılması gerekenin AKP CHP koalisyonu olduğu görüşünü anlatıyor.

CHP: AKP asla uzun süreli hükümet kuramaz

AKP içindeki koalisyonu zayıflatan bu gelişmeler CHP’de de etkisini gösteriyor. CHP kurmayları arasında da özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koalisyonu istemediğine ve azınlık hükümeti kurulabileceğine ilişkin açıklamalarına dikkat çekiliyor. CHP’de bu açıklamalardan sonra AKP’nin MHP ile olsa bile asla uzun süreli bir hükümet kurmayacağı görüşleri dile getiriliyor. Heyetler arasındaki görüşmelerin, koalisyon kuracak iki partinin müzakeresi biçiminde değil de ülke sorunlarının konuşulduğu toplantılara AKP’deki isteksizlik nedeniyle dönüştüğü de kulislerde konuşuluyor.