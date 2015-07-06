Erdoğan'ın ağırlayacağı Karşıyaka Basketbol Takımı'nda oyuncular neden olmayacak?

Türkiye Basketbol Ligi final serisinde Anadolu Efes’i 4-1 yenerek şampiyon olan Pınar Karşıyaka’da bonservis bedelsiz diğer kulüplere transfer olan oyuncular, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret edecek heyette yer almayacak.

Konuyu bugünkü (6 Temmuz 2015) köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, “Karşıyaka'nın başarılı oyuncularına bol paralı kulüpler teklifler yapmıştı. Karşıyaka bunlardan alacağı bonservis bedelleriyle ayakta kalacaktı. Hatta genç oyuncularının gitmesini engelleyecekti. Ama o şart kalkınca neredeyse bir yağma oldu. Teklif yapan kulüpler Karşıyaka'ya 1 kuruş vermeden oyuncuları transfer etti. Ve KSK yaklaşık 1 milyon dolardan oldu” görüşünü dile getirdi.

Fatih Çekirge, yazısında “KSK yönetimi oyuncuların bir bölümünü götüremediği için çok sıkıntılıydı. Ama ona da esprili bir çözüm buldular. Başka kulüplere bedelsiz transfer olan oyuncularını götüremiyorlar ama, şampiyon oldukları topu bütün oyunculara imzalatmışlardı. Şimdi Cumhurbaşkanı'na hediye olarak, imzalarını attıkları şampiyonluk topunu götürüyorlar” ifadelerine yer verdi.

Fatih Çekirge’nin Hürriyet gazetesinin bugünkü nüshasında “Erdoğan kupayı alanları çağırdı ama o oyuncular heyette yok” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pınar Karşıyaka Basketbol takımını kutlamak için Ankara'ya davet etti.

Takım bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olacak.

Ancak başkan Ali Erten kara kara düşünüyor.

Çünkü...

Cumhurbaşkanı, yöneticileri, oyuncuları kutlayacak ama bir sorun var.

Şampiyon olmuş takımda en büyük rolü oynayan sporcular Ankara'ya gidecek heyette yok.

Niye?

Çünkü...

Basketbol Federasyonu, Pınar Karşıyaka'nın şampiyonluğundan 4 gün sonra bir karar aldı.

Dedi ki:

- Yabancı oyuncuların transferlerinde kulüplerin bonservis bedeli alma şartı kaldırılmıştır.

Peki bu ne demek?

- Karşıyaka'nın başarılı oyuncularına bol paralı kulüpler teklifler yapmıştı. Karşıyaka bunlardan alacağı bonservis bedelleriyle ayakta kalacaktı. Hatta genç oyuncularının gitmesini engelleyecekti. Ama o şart kalkınca neredeyse bir yağma oldu. Teklif yapan kulüpler Karşıyaka'ya 1 kuruş vermeden oyuncuları transfer etti. Ve KSK yaklaşık 1 milyon dolardan oldu.

Oyun kurucusu ve şampiyonluktaki en yüksek paya sahip Boby Dixon Fenerbahçe'ye, takımın sayı makinesi John Diebler Anadolu Efes'e gitti.

Yetmedi...

Ufuk Sarıca'nın yarattığı o atmosferde kendini gösterip şampiyon kadroda yer alan Barış Hersek Fenerbahçe'ye, Erkan Veyseloğlu iki katı bedelle Telekom'a gitti. Oysa Karşıyaka bonservis bedellerini alabilseydi belki bu oyuncuları kaçırmayacaktı.

Karar geriye işledi

Basketbol Federasyonu'nun bu kararı doğru ya da yanlıştır.

Bu tartışılır.

Ama asıl önemlisi bu kararın geriye doğru işleyip Karşıyaka için bir yağmaya dönüşmesidir.

Basketbol Federasyonu'ndaki yöneticilerin ve özellikle Erdenay'ın Türkiye basketboluna katkılarını yadırgamıyorum.

Ama eğer bu karar bir sonraki sezondan itibaren geçerli sayılsaydı...

Durum farklı olabilirdi.

Bütün basketbol camiası Karşıyakalı yabancı sporcularla yapılan transfer görüşmelerini biliyordu.

Hatta teklifler yapılmış, anlaşmalar tamamdı bile.

Bir tek kulübün alacağı bonservis bedeli kalmıştı.

Ardından karar geldi...

Bonservis bedelleri de havaya uçtu... Transfer yapan kulüpler KSK'nın hakkını ödemeden oyuncuları almış oldu.

Anadolu kulüpleri

Karşıyaka Anadolu'dan çıkmış örnek bir ruh olarak eğer bu yağmayı yaşıyorsa...

Acaba diğer takımlar için durum nasıldır?

Sanıyorum başkan Ali Erten bu gerçekleri Cumhurbaşkanı'na anlatacaktır.

KSK yönetimi oyuncuların bir bölümünü götüremediği için çok sıkıntılıydı.

Ama ona da esprili bir çözüm buldular.

Başka kulüplere bedelsiz transfer olan oyuncularını götüremiyorlar ama, şampiyon oldukları topu bütün oyunculara imzalatmışlardı.

Şimdi Cumhurbaşkanı'na hediye olarak, imzalarını attıkları şampiyonluk topunu götürüyorlar...

100 bin kişilik Euroleague şöleni

Bu arada yazmadan geçemeyeceğim.

Karşıyaka bu derece önemli şampiyonlukları alıyor ve böyle bir yağmaya kurban gidiyor.

Ama 'Karşıyaka milletvekili' Kemal Kılıçdaroğlu şampiyonluğu sıradan bir faks mesajıyla kutlayıp geçiyor.

Yağmayla ilgili bir ses de yok.

Hadi Kılıçdaroğlu genel başkan olarak ilgilenemedi. CHP il teşkilatı ne yapıyor?

Tescilli düşmanları ister kızsın ister köpürsün ama ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu tavrı nedeniyle kutluyorum.

Euroleague'e gelince...

Şampiyonluk gecesi dev ekranın önünde toplanan onbinlerce kişiyi gören Euroleague yönetimi bu yıl Karşıyaka basketbol takımını lige davet etti.

150 milyon televizyon izleyicisinin ekranlara kilitlendiği ve Avrupa'nın en güçlü takımlarının yarıştığı bu ligde Karşıyaka'yı kim seyredecek?

Elbette onbinlerce Karşıyakalı ve İzmirli seyredecek.

Ve hatta...

Televizyon ekranlarından çok uzaklarda...

Osmanpaşa Camisi'nin bahçesinden Kadızade Zühtü Işıl ve arkadaşları seyredecek...

Yetmez mi?

Üstelik Kadızadelerin bonservis bedeli de yok.

Ruhları var çünkü.

Parayla pulla alamazsınız...