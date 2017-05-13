"Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Oğuz Güven'in gözaltına alınması üst akıl mı, yoksa alt akılsızlık mı?"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhuriyet.com.tr'nin Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin haberde kullandıkları "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" başlığı nedeniyle gözaltına alınmasına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD'yi ziyaret edecek olmasını hatırlattı.

"Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmesine şu kadar gün kalmış. Dünyadaki bütün gazetecilik ve medya örgütlerinin, insan hakları derneklerinin gözü Türkiye’nin üzerinde... Cumhuriyet.com.tr’nin genel yayın yönetmeni gözaltına alınmış" diyen Özkök, "İster istemez soruyorsunuz... Hangi akıldır bu arkadaş... İster istemez o komik cevabı veriyorsunuz... Üst akıl... Üst..." ifadesini kullandı. "Üst akıl Türkiye’de... İstanbul’da, Ankara’da" diyen Özkök, "Adını siz koyun. Üst akıl mı, yoksa alt akılsızlık mı" diye sordu.

Özkök'ün Hürriyet'te "Gerçekten bir üst akıl var ama içeride" başlığıyla yayımlanan (13 Mayıs 2017) yazısından bazı bölümler şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmesine şu kadar gün kalmış.

Brüksel’e giderken yanına alacağı gazeteciler bile belli olmuş...



Dünya Yayıncılar Birliği’nin Durban’daki kongresine 3 hafta kalmış...



Bütün dünyanın gözü Türkiye’nin üzerinde...



Dünyadaki bütün gazetecilik ve medya örgütlerinin, insan hakları derneklerinin gözü Türkiye’nin üzerinde...



İşte böyle bir günde bir sabah uyanıyoruz...



O ne...



Cumhuriyet.com.tr’nin genel yayın yönetmeni gözaltına alınmış...



İster istemez soruyorsunuz...



Hangi akıldır bu arkadaş...



İster istemez o komik cevabı veriyorsunuz...



Üst akıl... Üst...



Ama hangi üst akıl...



Nerede, hangi mahfilde, hangi Soros, hangi Washington, hangi Londra...



Bütün üst akıl komplo teorilerini, mahfillerini alt alta yazın...



Nerede bu üst akıl arkadaş...



Bak ben sana söyleyeyim...



Burada...



Türkiye’de...



İstanbul’da, Ankara’da...



Adını siz koyun...



Üst akıl mı..



Yoksa alt akılsızlık mı...

