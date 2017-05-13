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CHP'den Oğuz Güven için çağrı: Haksız uygulamaya derhal son verin

CHP'li Yarkadaş kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı

13 Mayıs 2017 14:03

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Cumhuriyet.com.tr'nin Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yarkadaş, hukuksuzluğa son verilmesi çağrısında bulundu.

Yarkadaş kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyet'in başlığı, merhum savcımızın ailesi, Basın Konseyi, TGC ya da ÇGD Etik Kurulu'nun ele alıp değerlendireceği bir konu iken devreye savcılıklar sokuluyor. Adeta "kelime avı" yapılıyor ve meslektaşımız @cumhuriyetgzt sitesi Yayın Yönetmeni oguzguven_ gözaltına alınıyor. Gözaltı süresi 24 saati geçti. Savcılık, tek satırlık suçlama için yedi günlük gözaltı süresini doldurmak istiyor.
Bu haksız uygulamaya derhal son verilmeli ve @oguzguven_ serbest bırakılmalıdır.

 

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