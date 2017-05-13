CHP'den Oğuz Güven için çağrı: Haksız uygulamaya derhal son verin

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Cumhuriyet.com.tr'nin Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yarkadaş, hukuksuzluğa son verilmesi çağrısında bulundu.

Yarkadaş kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Cumhuriyet'in başlığı, merhum savcımızın ailesi, Basın Konseyi, TGC ya da ÇGD Etik Kurulu'nun ele alıp değerlendireceği bir konu iken devreye savcılıklar sokuluyor. Adeta "kelime avı" yapılıyor ve meslektaşımız @cumhuriyetgzt sitesi Yayın Yönetmeni oguzguven_ gözaltına alınıyor. Gözaltı süresi 24 saati geçti. Savcılık, tek satırlık suçlama için yedi günlük gözaltı süresini doldurmak istiyor.

Bu haksız uygulamaya derhal son verilmeli ve @oguzguven_ serbest bırakılmalıdır.