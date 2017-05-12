Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'e 7 gün gözaltı süresi!

Cumhuriyet.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan gözaltına alındığını duyurdu.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Radikal, CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Sözcü ve son olarak Cumhuriyet gazetesinde yayın yönetmenliği yapan Oğuz Güven'in "kaçma şüphesi bulunduğu" iddiasıyla gözaltı süresini 7 güne uzatırken, 'terör örgütü propagandası' ve 'kişinin hatırasına hakaret'le suçlaması yöneltti.

Cumhuriyet.com.tr, daha sonra haberin başlığını "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper kamyon kazasında feci şekilde can verdi" şeklinde değiştirmişti.

Tweete yorum yapan 32 kişi

hakkında da soruşturma

Savcılık, ayrıca haber tweetinin altına yorum yapan 32 kişi hakkında da soruşturma başlattı.

Cumhuriyet gazetesinin 12 yazar ve yöneticisi 6,5 aydır, gazeteci Ahmet Şık ise 4 aydır cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Yazar ve yöneticiler "FETÖ/PDY ve PKK/KCK örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" gerekçesiyle cezaevinde tutuluyor.

Tutuklu Cumhuriyet yazar ve yöneticileri hakkında geçtiğimiz ay 436 sayfalık bir iddianame hazırlandı.

Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci ve Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından hazırlanan iddianamede, gazetenin eski yayın yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Utku, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ile gazetenin yazarlarından Aydın Engin’in de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında, Türk Ceza Kanunu’ndaki ‘anayasal düzene karşı suçlar’ ve Terörle Mücadele Kanunu’nun ceza artırımını öngören düzenlemesi kapsamında 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

Savcılığın gözaltı ve soruşturma talimatını içeren yazı şöyle: