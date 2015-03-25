Erdoğan'dan YÖK üyeliğine yeni atama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine Prof. Hasan Mandal'ın seçilmesini onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Prof. Dr. Muhittin Şimmşek'in istifası nedeniyle boşalan YÖK üyeliğine Mandal'ın Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini onayladığı bildirildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın, Mandal'ın seçilmesini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6'ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onayladığı kaydedildi.

Prof. Dr. Hasan Mandal kimdir?

1965 yılında Eskişehir'de doğan Hasan Mandal, ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Yunusemre İlkokulu, Devrim (Atatürk) Ortaokulu ve Motor Meslek Lisesi’nde tamamladı. 1987 yılında ODTÜ, Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden Lisans derecesini, 1992’de Newcastle Üniversitesi’nden Doktora unvanını alan Dr. Mandal, 1992-1994 yıllarında Newcastle Üniversitesinde araştırma asistanı ve 1997-1998 yılları arasında Alexander von Humboldt Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Karlsruhe Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi, Seramik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1996’da Doçent, 2001’de Profesör ünvanını aldı. Dr. Mandal, 1996 yılı ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N.Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı, Araştırma ve Teşvik; 1998 yılı TÜBİTAK, Teşvik; 2000 yılı İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri; 2000 yılı Anadolu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji; 2000 yılı ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N.Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı, Teknoloji Teşvik; 2002 yılı TÜBA, Seçkin Genç Bilimci; 2003 yılı Eskişehir Anadolu ve Gaziosmanpaşa Rotary Kulüpleri, Meslekte Üstün Başarı; 2003 yılı Eskişehir Sanayi Odası, Teknoloji Geliştirme, 2004 yılı Seramik Federasyonu Onur, 2004 yılı ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N.Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı, Bilim Ödülü, TOYP 2005 yılı (Türkiye’nin En Başarılı On Genci Yarışması) Fen ve Teknik Gelişme Ödülü, 2005 yılı European Ceramic Society, Stuijts Award, Portoroz-Slovenia, 2005 yılı TÜBİTAK, Bilim Ödülü, 2006 yılı Çağdaş Gazeteciler Derneği, Bilim Ödülü, 2006 yılı Elginkan Vakfı, Teknoloji Ödülü, 2006 yılı Popüler Bilim, Odunpazarı Lions Kulübü, Bilim Dalında, Zirvedekiler 2007 ve 2009 yılı Çin Seramik Derneği Ödüllerine layık görüldü.

6000 üyeye sahip Avrupa Seramik Derneği’nde Daimi Yönetim Kurulu ve Konsey Üyelikleri, Avrupa Seramik Derneği 2009-2011 Dönem Başkanlığı, Türk Seramik Derneğinde Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyelikleri, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Prof. Mandal, merkezi Amerika da bulunan Dünya İnovasyon Vakfına (WIF) danışmanlık görevleri yapmaktadır.

Prof. Mandal’ın 55’i SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ~100 eseri bulunmaktadır bu eserlerine 650 den fazla atıfta bulunulmuş olup h faktörü 15'dir. Kendisinin 3 adet uluslararası kapsamda patenti bulunmakta olup SCI Index kapsamındaki “Silicate Industriels”, “Key Engineering Materials” dergilerinin Editörler Kurullarında yer almaktadır.

TÜBİTAK-MAG (Mühendislik Araştırma Grubu) Yürütme Kurulu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde bulunan Prof. Mandal halen Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Türkiye ve KKTC’deki tüm Mühendislik ve Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin Dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi’nin en üst temsiliyeti olan Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Prof. Mandal Ekim-2009’den itibaren bir yıl süre ile Dünya Mühendislik Dekanları Konseyinin Başkanı olarak görev yapacaktır.

Prof. Mandal, Bolonya Uzmanlığı; Ulusal Yeterlilikler Çalışma Grubu Üyeliği, Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği; Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ATAP A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye’nin Üniversite-Sanayi İşbirliğinde başarı öyküsü olan Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. Ayrıca Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, Üniversiteden diğer 3 öğretim üyesi ile birlikte kurulan MDA İleri Teknoloji Seramikleri Ltd. şirketinin kurucu üyesidir. Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Hasan Mandal, İngilizce ve Almanca dillerini bilmektedir.