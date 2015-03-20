YÖK'ün ÖSYM Başkanlığı için önerdiği üç isim arasında mevcut başkan yok

Ali Demir: ÖSYM sorularını açıklamıyoruz çünkü...

ÖSYM Başkanı: Yazılı sınav için çok yoğun bir gayretimiz var. Bu gayret içinde bugüne kadar bir deneme, iki de gerçek sınav yaptık. 2014’te bazı sınavlarımızı 'Yazılı Sınav' olarak yapacağız