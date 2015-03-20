YÖK'ün ÖSYM Başkanlığı için önerdiği üç isim arasında mevcut başkan yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), görev süresi dolacak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’in yerine önerdiği 3 ismi Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) gönderdi. Listede Ali Demir yok.
YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, görev süresi 29 Mart’ta dolacak ÖSYM Başkanı Demir’in yerine atanmak üzere MEB’e önerilen isimler, YÖK Genel Kurulunda belirlendi. MEB’e sunulan isimler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Demir, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Vehbi Çelebi ile Üniversitelerarası Kurul Genel Sekteri Prof. Dr. Fatih Nuray oldu.
ÖSYM Başkanı müşterek kararnameyle 4 yıllığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak.