Erdoğan'dan Show TV'ye Saba Tümer ve Yaşar Nuri Öztürk müdahalesi!

HaberTürk gazetesi ve televizyon kanalından sonra Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Ciner Holding’in Haziran, 2013’te satın aldığı Show TV’nin yayınlarına da müdahale ettiği iddia edildi. Sosyal medyada yayımlanan ve Başbakan Erdoğan ile HaberTürk Yayın Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Saraç arasında geçtiği öne sürülen ses kaydına göre, Erdoğan, sunucu Saba Tümer ve ilahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk’ten duyduğu rahatsızlığı aktarıyor. Erdoğan’ın Öztürk’ü kast ederek “Adam bize ne hakaretler yapıyor ya” demesi üzerine Saraç, “Kesinlikle böyle bir şey yok, hatta bitirin dedim” yanıtını veriyor. Kaydın devamında Erdoğan, “Şu anda işine son verdik dediğiniz kadın orada, onunla yapıyor zaten programı” ifadesini kullanınca Saraç, “Sizi üzdüğüm için çok özür dilerim, mahcubum” diyor.

Twitter’da “Haramzadeler” hesabından paylaşılan ve Birgün, Demokrat Haber, Haberler ve Medya Tava gibi bazı internet sitelerinde haberleştirilen kayıtlara göre Erdoğan, Show TV’de yayınlanan “Saba Tümer ile Bugün” programını izliyor ve programa her cuma konuk olan ilahiyatçı Öztürk’ü Saraç'a şikayet ediyor. Erdoğan, Öztürk’ün AKP’nin seçimden önce kömür, pirinç dağıttığını söylemesinden rahatsız olduğunu belirtiyor ve Saraç, yanıt olarak "Şu anda bitti efendim, bitiriyorum efendim" diyor. Telefon görüşmesinin yapıldığı öne sürülen 14 Haziran 2013 tarihi, "Saba Tümer ile Bugün" programının son bölümünün Show TV'de yayınlandığı güne denk geliyor.

Milliyet Gazetesi Cadde Eki Yazarı Sina Koloğlu, programın son bölümünü köşesine taşımış ve şunları yazmıştı:

"O sırada dikkatimi çeken Saba Tümer’e rejiden bir şeyler söylendiğiydi. Ekranda bir soru belirdi ve ‘soru cevap’ bölümüne geçmeden reklamlar başladı... Sonra, yayın yok. ‘Saba Tümer’le Bugün’ böylece, sessiz sedasız sezonu kapattı."

Twitter'da Haramzadeler hesabından paylaşıldıktan sonra programın sonlandırılmasına yol açtığı yorumlarına neden olan telefon görüşmesinin Haberler.com’da yayımlanan deşifresi şöyle:

Başbakan Erdoğan: Müsait misin?

Fatih Saraç: Müsaitim efendim.

Başbakan Erdoğan: Yanında kimse var mı?

Fatih Saraç: Şu an kapıları kapayım, yok efendim.

Başbakan Erdoğan: Ya bu Show'da Yaşar Nuri’yi hiç dinliyor musunuz?

Fatih Saraç: O bitti efendim, bugün Nihat Hatipoğlu'na gidiyorum ee onu konuşacam.

Başbakan Erdoğan: Ha git ha şimdi bugün bugün, az önce onu dinledim

Fatih Saraç: Hayır öyle yani

Başbakan Erdoğan: Adam bize ne hakaretler yapıyor ya. Sen...

Fatih Saraç: Abicim, Sayın Başbakan’ım kesinlikle böyle bir şey yok hatta şunu söyledim, bitirin dedim süresinde bitirmek... Sizin bu hassasiyetinizi...

Başbakan Erdoğan: Yani halka biz afedersin seçimden öncesi kömür dağıtıyormuşuz, pirinç dağıtıyormuşuz yani, ondan sonra şu anda zaten hala devam ediyor ve biz böyle…

Fatih Saraç: Tamamdır

Başbakan Erdoğan: Açarak... Bilmem ne yaparak şöyle yapıyormuşuz. Halka bağırıyormuşuz vesaire...

Fatih Saraç: Şu anda bitti efendim, bitiriyorum efendim, şu anda tamam anlaşılmıştır, yani şu an devir tam bitmedi de ondan dolayı efendim, problemimiz o yani asıl konumuz o hala devir biz devirle uğraşıyoruz onun için... Ben anladım efendim, çok da üzgünüm sizi üzdüğüm için.

Başbakan Erdoğan: Ve şu anda da o hani o söylediğiniz işine son verdik dediğiniz kadın orda onunla yapıyor zaten programı.

Fatih Saraç: Çok özür dilerim efendim sizi üzdüğüm için çok özür dilerim, mahcubum.

Diğer kayıtlarda neler vardı?

Başbakan Erdoğan ile Fatih Saraç arasında geçtiği öne sürülen başka ses kayıtlarında, Erdoğan’ın HaberTürk TV’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP’nin İstanbul Belediye Başkanı adayı olan Mustafa Sarıgül’ün sözlerinin yayınmasına müdahale ettiği basına yansımıştı.

Erdoğan, bir gazetecinin sorusu üzerine Bahçeli’nin sözlerinin yayınına müdahale ettiğini kabul etmiş ve “Evet, Fas'tan aradım. Bizimle ilgili hakaretleri söyledim, kendileri de gereğini yaptılar” ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Erdoğan’ın HaberTürk gazetesinde yayımlanan haberlere de müdahale ettiği ses kayıtlarına yansımıştı. Erdoğan’ın, AKP iktidarını eleştiren bir başlıkla sunulan bir sağlık haberini şikayet etmesi üzerine üç kişi işten atılmıştı. Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile Fatih Saraç ve Saraç ile HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı arasında geçen konuşmalar, anket sonuçlarında “manipülasyon” iddialarını gündeme getirmişti. Altaylı, daha sonra yaptığı açıklamalarda kasetlerde montaj yapıldığını ileri sürmüş ancak müdahaleyi doğrulamıştı.