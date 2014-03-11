Erdoğan'dan Şahenk'e: NTV'de Yiğit'i çıkarmıyorlarmış, omurgalı tip lazım!

Başbakan Tayyip Erdoğan ile siyasi başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın, 17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk operasyonlarının ardından NTV grubuyla yaptıkları görüşmeleri içerdiği öne sürülen yeni ses kayıtları yayınlandı. Erdoğan, kendisine atfen yayınlanan kayıtta, NTV yayın grubunun sahibi Ferit Şahenk'e, "NTV'de yayınlarla ilgili adeta pasif direniş varmış, Arkadaşlar 'çok baskı, hakaret var' gibi gerekçelerle işi savuşturmaya çalışıyorlarmış. Yiğit'i (Bulut) çıkarmıyorlarmış. Burada omurgalı tipler lazım. Omurgalı tipler olmayınca işte olay böyle gidiyor" ifadesini kullanıyor. Erdoğan, yolsuzluk operasyonu süreci için "Gezi'nin yeni bir versiyonu" benzetmesi yapıyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan ile siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın NTV yayınlarıyla ilgili olarak grubun sahibi, ve yöneticileriyle yaptıkları ve kendi aralarında geçtiği öne sürülen beş ayrı ses kaydı yayınlandı.

'Adeta pasif direniş var, Gezi'nin farklı versiyonu bu'

Yasal yollardan yapılıp yapılmadığı konusunda kuşku uyandıran, Yotube'da "Başçalan" adlı hesap ile internette çok sayıda mecrada yayınlanan ses kayıtlarının ilkinin, Başbakan Erdoğan ile Doğuş Grubu ve NTV yayınlarının sahibi Ferit Şahenk arasında geçtiği iddia edildi. Erdoğan, kendisine ait olduğu öne sürülen ses kaydında, şunları söylüyor:

"Ferit bey bu yayınlarla ilgili arkadaşların biraz şeyi var, yani pasif bir adeta direniş içerisinde olduğuna yönelik. Şimdi mesela arkadaşlar Yiğit (Bulut) program yapsın, programa çıksın filan dendi, çünkü olayın finans boyutuna yönelik bazı adamlar var ve bu adamlarla ilgili de malum yani bulunduğun yerden, yani şu anda Amerika’dan nisan ayında Halk Bankası’na karşı bir yaptırım meselesi filan gündeme geldi. Buradaki atılan adımların diğer boyutunda da yine bu bağlantılar söz konusu. Şimdi bu konuyla ilgili olarak Nermin’le (Yurteri), gerek Genel Müdür arkadaş da bizim arkadaşla görüşme yapıyorlar ve bu görüşmede de işte 'Biz şu anda çok baskı altındayız, yayını aslında iyi götürüyoruz ama çok baskı var, hakaret alıyoruz' şudur budur gibi gerekçelerle maalesef işi savuşturmaya çalışıyorlar. Yani bu daha önce de ben size hatırlarsanız söyledim, yani burada omurgalı tipler lazım. Bu omurgalı tipler olmadı mı işte olay böyle gidiyor. Bakıyoruz şu anda devlete yönelik, ülkeye yönelik ok ciddi operasyon var, işin uluslararası boyutu, ulusal boyutunda da birçok şeyler var. Yani Gezi olayının farklı bir versiyonu.."

Erdoğan, kendisine atfedilen kayıtta, daha sonra NTV yöneticilerinin Yalçın Akdoğan'la görüşebileceklerini belirtiyor, "Şu anda bu konudaki hazırlıkları sebebiyle Yiğit’i programa çıkarmalarını kendisi (Akdoğan) görüşmüş. Yalçın’a da 'Biz şu anda çok baskı altındayız' şudur budur filan gibi laflar etmişler" diyor.

Şahenk Erdoğan'a, iddiaya göre, "Sayın Başbakanım izin verirseniz Yalçın bey kanalıyla onu organize edelim" karşılığını veriyor.

'Bunlar kendi durumlarını algılamıyor'

Erdoğan, kendisine atfedilen ikinci ses kaydında, Şahenk'le yaptığı öne sürülen görüşmenin ardından Yalçın Akdoğan'la konuşuyor. İddiaya göre Erdoğan, "NTV’de kiminle görüşüleceği noktasındaki ismi sana mı verdirmiştik o zaman" diye soruyor, Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri cevabını alınca, "Öyle mi, o mu temas şeyi" diyor.

Akdoğan'a kaydın kendisine atfedilen bölümünde, "Yeni ben birkaç defa görüştüm, bir de o genel müdürleri var, bir iki defa gittiğimde o da vardı, onunla da görüşmüştük. Ama tabii o zaman bize müzahir görünüyorlardı, şimdi dün de ben konuştum. Yani 'Biz çok tepki alıyoruz, bu konuda çok dengeli gidiyoruz, bu konuda çok fazla şey yapmadığımız için çok ciddi küfürler yiyoruz' gibi iyi yaptığını savunuyorlardı" diyor.

Ses kaydındaki iddiaya göre, Akdoğan, Erdoğan'ın "Yani bu tür bir şey içine girdiler" sözleri üzerine, "Yani onlar iyi yayın yaptıklarını düşünüyorlar, aynı bu Demirören grubu gibi. Yıldırım bey de (Demirören) görüşmek istemişti, ben görüşmeyeceğimi söyledim oradaki arkadaşa. Dün istedi efendim. Ben görüşmeyeceğimi ve çok kızgın olduğumuzu söyledim, onlar çok iyi yayın yaptıklarını düşünüyorlar tam aksine felan dedi" diye konuşuyor.

İddiaya göre, Akdoğan, "Bunlar kendi durumlarını çok algılamıyorlar yani" dedikten sonra, Erdoğan, Ferit Şahenk ABD'den dönünce "gerekeni kendisine söyleyeceğini" vurguluyor.

Akdoğan: Buradaki algı çok öyle değil

Üçüncü ses kaydının Yalçın Akdoğan ve NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri arasında geçtiği öne sürülüyor. Kayıttaki iddiaya göre Akdoğan "NTV'den konuştuğu Baran'ın 'çok dengeli yayın yapıyoruz, çok küfür yiyoruz" dediğini aktarıyor, Yurteri "Aynen öyle" karşılığını verince, "Buradaki algı çok öyle değil ya" diyor. Yurteri, NTV yayınlarına ilişkin bu sitem üzerine, "Bunun bir sonraki aşaması kapıya yine 10 bin kişinin yığılması, bu kadar net söylüyorum" karşılığını veriyor. Kanala yönelik tepkileri içeren Twitter ve izleyici görüşleri raporlarının kendisine gönderilmesini isteyen Akdoğan, AKP'nin "Bizi savunacak adamlar (NTV'ye) çok çıkmıyor. Olumsuz şeyler çıkıyor. Yolsuzluk vurgusu ön planda, yargısız infaz yapılıyor" şeklindeki tepkilerini aktarıyor.

Ses kaydındaki iddiaya göre, ekrana çıkan konuklardan örnekler veren Yurteri, "Bundan daha dengelisi yok Yalçın. Soruşturmada adı geçen bakanlar niye adımız söyleniyor gibi bir hassasiyet gösteriyor olabilirler. Ama artık ad söylenmemesi gibi bir şey..." diyerek itiraz ediyor.

'Çıkarın Yiğit Bulut'u NTV'ye siz de kurtulun, biz de'

Yalçın Akdoğan ile Yurteri'ye atfedilerek yayımlanan son iki ses ses kaydında da, Yiğit Bulut'un NTV ekranına çıkarılması gündeme geliyor. Kayıtlardaki iddiaya göre, Akdoğan, "Çıkarın siz de şu adamı, olsun bitsin ya. Sana söyledim ben iki defa, adam ikide bir geliyor, sizi şikâyet ediyor... Bunu çıkarın siz de kurtulun, biz de kurtulalım ya" diyor. Yurteri'nin Bulut'u ekrana çıkarmanın kanala da, AKP'ye de zarar vereceğini, bitireceğini söylemesi ve Hüseyin Çelik'in de aralarında bulunduğu AKP'den başka isimler önermesi üzerine Akdoğan, "Ben bunun pazarlığını veya tartışmasını yapacak durumda değilim. Bunun sebebi bunun (Bulut'un) şey yapması. Ya bunu böyle çekeceksiniz, adam habire aleyhte konuşup duracak" ifadesini kullanıyor.