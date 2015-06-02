Erdoğan'dan protestocu kadınlara: Affedersiniz sırtlarını dönmüşler, ne anlama geldiği belli

Iğdırlı kadınlar, miting için Iğdır'a gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sırtlarını dönerek protesto etti. Erdoğan, protestoyla ilgili olarak "Şimdi geliyorum çok enteresan şurada bir grup, affedersiniz edebim müsaade etmiyor tabi de, sırtlarını dönerek işaret yapıyorlar. Şimdi ne anlama geldiği belli de, tabi edebimiz müsaade etmez” dedi.

Genel seçimlerde "toplu açılış" adı altında kentlerde miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geldiği Iğdır'da protesto edildi. Miting öncesi geçiş güzergahındaki dört yol mevkisinde HDP seçim bürosu önünde bir araya gelen kadınlar, Erdoğan'ın içinde bulunduğu konvoyu sırtlarını dönerek protesto etti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Erdoğan, konuşması sırasında kendisini protesto eden kadınlara ilişkin, "Şimdi geliyorum çok enteresan şurada bir grup, affedersiniz edebim müsaade etmiyor tabi de, sırtlarını dönerek işaret yapıyorlar. Şimdi ne anlama geldiği belli de, tabi edebimiz müsaade etmez. Ya sizde zerre kadar nezaket varsa, haysiyet varsa, yani zerre kadar kabiliyetiniz varsa siyasette yer parlamentodur. Orada konuşursunuz. Meydanlarda konuşursunuz. Kalkıp da bu tür tehditlerle bu tür affedersiniz ahlaki olmayan yöntemlerle bir yere varamazsınız" dedi.

Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de "Bar sanatçısı" ifadesini kullandı.