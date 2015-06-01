Erdoğan'dan Cumhuriyet'e tehdit



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT tırlarıyla Suriyeli isyancılara silah taşındığı iddiasına ve içinde silah dolu tırların görüntülerine yer veren Cumhuriyet Gazetesi'ne sert çıkışı tepkilere neden oldu.

TRT'de canlı yayınlanan söyleşisinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Bayırbucak Türkmenlerine insani yardımda bulunduğunu belirten Erdoğan, "MİT’e yönelik atılan o iftiralar bir ajan bir casusluk faaliyetidir ve bu gazete de bunların arasına girmiştir. Avukatlarıma talimatı verdim hemen davayı açtım. Burada hakikaten samimi dürüst olan, onlara verdiğimiz eğitimi çok samimi olarak açıklarlar. Bu haberi yapan kişi bunun bedelini ağır ödeyecek öyle bırakmam onu" diye konuşmuştu.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'dan Twitter üzerinden Erdoğan'a yanıt geldi. Erdoğan'a "Bu suçu işleyen kişi, bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmayız onu" diye cevap veren Dündar, "Memur değil, gazeteciyiz. Görevimiz, devletin kirli sırlarını saklamak değil, devlete rağmen halk adına hesap sormaktır" şeklinde mesajını sürdürdü. Can Dündar hakkında geçen hafta "terör örgütü" kapsamında soruşturma da başlatılmıştı.

Can Dündar'a destek

Gazeteciler, basın, sanat ve siyaset dünyasından ise sosyal medya yoluyla Can Dündar'a destek geldi. Gazeteciler Sendikası da #CanDündarYalnızDeğildir etiketiyle Twitter'da "Gazetecilik suç değil, görevdir. Gazetecinin görevi halka gerçekleri anlatmaktır. Meslektaşlarımızın yanındayız" mesajını paylaştı. Gazeteci Fehim Taştekin de "Can Dündar'a açılan dava bütün özgür gazetecilere açılmış demektir" diye yazdı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ise bir basın açıklaması yaptı. "Cumhurbaşkanı'nın görevi gazeteci tehdit etmek olmamalı" diyen Cemiyet, Can Dündar'ın MİT tırlarıyla ilgili haber ve görüntüleri yayınlayarak halka karşı sorumluluğunu yerine getirdiğini savundu. Cemiyet'in açıklamasında "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşkanı ve iktidarı gazeteciler üzerine yoğunlaştırdıkları tehdit ve baskılara son vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş da "Demokratik bir hukuk devletinde cumhurbaşkanlarının gazetecileri tehdit etme ve hesap sorma hakkı yoktur" derken, Almanya'daki Yeşiller Partisi'nden Memet Kılıç da Twitter hesabına "Savaş suçları cezalandırılmalıdır, gazeteciler değil" diye yazdı.

Davutoğlu'nun açıklaması

Başbakan Ahmet Davutoğlu da Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan iddialara yanıt vermişti. Davutoğlu, hafta sonu tırların içinde ne olduğunun kimseyi ilgilendirmediğini söylemiş ve "Evet, Suriye’de ciddi çatışmalar oluyordu ve Türkmenlere yardım ettik" diye konuşmuştu.

Bu arada daha önce MİT tırlarıyla ilgili soruşturma başlatan savcıların ise meslekten ihracı istendi. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu müfettişleri hazırladıkları raporda, söz konusu savcılar hakkında ihraç ve yargılama izni verilmesini talep etti.