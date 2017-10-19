Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Besmelesiz et" sözlerine cevap: Hassasiyet göstermişse sevinç verici

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan’la yapılan 5 bin tonluk et ithalatı anlaşmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Bunlar besmelesiz kesildi" sözlerine, "Besmele konusunda öyle bir hassasiyet göstermişse sevinç verici" diyerek yanıt verdi.

Erdoğan, ayrıca Kılıçdaroğlu’nun 'müftü nikahı'na destek vereceğine inandığını söyledi.

Erdoğan’ın geçen haftaki Sırbistan gezisinde imzaladığı 5 bin tonluk et ithalatı anlaşmasını partisinin grup konuşmasında hatırlatan CHP lideri, “Bizim aklımıza Sırbistan kasabı geliyor. Katleden bir Sırp. Miloseviç hapiste. Onunla tokalaşıyorsun. Bu etin saraya gitmesi lazım. Bunlar besmelesiz kesildi. Adam kul hakkı yemeye alışmış zaten. İşçi asgari ücrete mahkum edildi. Peki kazanan kim? Faiz lobisi alıyor” demişti.

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Polonya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’a Kılıçdaroğlu’nun sözleri hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

“Sayın Kılıçdaroğlu besmele konusunda öyle bir hassasiyet göstermişse, bu sevinç verici. Fakat şunu bilmesi lazım. AK Parti hükümeti bu tür alımlarda bunu en ince teferruatına kadar inceler, alımlarını da ona göre yapar. Bir kısmı canlı bir kısmı karkas bir kısmı da löp et. 5 bin ton üzerinden konuştuk, 1500 tonunun da Sırbistan’ın Sancak bölgesine verilmesini teklif ettik. Oradan da alalım ki ekonomik olarak Sancak’ta bir hareketlilik olsun diye düşündük. Kılıçdaroğlu, Sancak’ta kimlerin yaşadığından haberdardır inşallah.”

Erdoğan, dün gece Meclis’ten geçen ‘müftülere nikah yetkisi’ veren düzenlemeye Kılıçdaroğlu’nun da destek vereceğini düşündüğünü söyledi.