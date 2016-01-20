Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüzüne tükürsen yağmur sanıyor, zavallı, şeref, namus fukarası, pişkin!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 100 bin liralık tazminat davası açtığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultayında kendisi için sarf ettiği "diktatör bozuntusu" sözü hakkında ilk kez konuştu. "Bazı insanlar var ki yüzüne tükürsen yağmur yağıyor sanır, bu da öyle pişkin bir tip" diyen Erdoğan, "Bunca sıkıntı varken, bu namus ve şeref fukarası zavallı zat için zaman harcamak bana zul geliyor" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'diktatör bozuntu' nitelemesi sonrası soruşturma başlatılmıştı. Erdoğan'ın da 100 bin lirallık tazminat davası açtığı Kılıçdaroğlu, "sözlerinin arkasında durduğunu" belirterek, "Sarayın kapı kulu olana Cumhuriyet Savcısı denmez" eleştirisinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 19. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Aslında söyleyene bakarak kesinlikle girmemem gerek mevzu var. Cevap vermediğimde kendisinin hakkı olduğunu düşünecek ve buna inanacak cahil ve ahlaksız olduğunu bildiğim için cevap vermem gerek. Sabır, sabır, sabır. Yine çirkin yüzünü gösterdi. Bu zat şahsımla, ailemle ilgili, ağzına ve kişiliğine yakışmayan şekilde namus ve şeref edebiyatı tutturmuş gitmiş. Kazandığım tazminatlar artarak devam ediyor. Kendisine karşılık veremeyeceği şekilde defalarca ifade ettim. Ama bazı insanlar var ki yüzüne tükürsen yağmur yağıyor sanır, bu da öyle pişkin bir tip. Hiçbir sözün kafi gelmediğini görüyoruz. Bu defa bana değil, hakim, savcı, YSK'yı hedef almış. Bu da serseri mayın gibi. Ne zaman, kime bulaşacağı belli olmuyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin adresini bilmeyenlere kaybedecek zamanım yok demiştim. Bakınız, 2016 Ocak bitiyor, bu zat hala 7 Haziran'ın davasını görüyor.

Siyaset bilmiyor, hesap da bilmiyor. Bahsettiği konunun ne yemin, ne anayasa ile ilgisi yok. Türkiye'nin geleceği için güçlü bir parlamento yapısını temenni etmem bu zatı niye rahatsız etti bilmiyorum. Aslında bu zavallı zatın karın ağrısını biliyorum ama ortaya dökmek istemiyorum, hicap duyarım. Bunca sıkıntı varken, bu namus ve şeref fukaraları için zaman harcamak bana zul geliyor. Teröristleri de savunan bu değil mi? Hangi namustan, hangi şereften bahsediyor. Akıl sağlığının yerinde olup olmadığını bilmiyoruz. Milletin zaten yok saydığı bu zatı ben neden adam yerine koyayım ki?