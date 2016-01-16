Kılıçdaroğlu 'Diktatör bozuntusu' dedi, kurultaya gelen AKP'liler salonu terk etti

CHP'nin 35. Olağan Kongresi'ne tek aday olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tarafsızlığını bozduğu suçlamasıyla "Diktatör bozuntusu sende şeref ve namus var mı" sözleri salondaki AKP'li yöneticilerin tepkisini çekti.

CHP'lilerden büyük alkış alan bu sözler kurultaya AKP'den konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ liderliğindeki 3 kişilik heyet salonu terk etti.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yeminini hatırlatarak şunları söyledi:

"Diktatör bozuntusu olan olan adam. Senin için şeref ve namus ne anlama geliyor? Oturacaksın bunun hesabını vereceksin. Ya tarafsızlığını korursun, saygı görürsün. Ya da sana her gün namus ve şeref kavramını hatırlatırım. Sen bu yemin niye ettin? Tarafsızlığını korumazsan bu lafları ağırlaştırarak devam ettireceğim. Bir de dindar geçiniyorsun. Ona göre sadece o dindar. İnançlı adamda namus ve şeref önemlidir. Sayın Davutoğlu beni eleştirebilir, ben de cevabını veririm."