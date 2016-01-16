T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu 'Diktatör bozuntusu' dedi, kurultaya gelen AKP'liler salonu terk etti

CHP kurultayına AKP'den bazı isimler davet edilmişti

16 Ocak 2016 16:00

CHP'nin 35. Olağan Kongresi'ne tek aday olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tarafsızlığını bozduğu suçlamasıyla "Diktatör bozuntusu sende şeref ve namus var mı" sözleri salondaki AKP'li yöneticilerin tepkisini çekti. 

CHP'lilerden büyük alkış alan bu sözler kurultaya AKP'den konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ liderliğindeki 3 kişilik heyet salonu terk etti. 

 

Kılıçdaroğlu ne demişti?

 

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yeminini hatırlatarak şunları söyledi:

"Diktatör bozuntusu olan olan adam. Senin için şeref ve namus ne anlama geliyor? Oturacaksın bunun hesabını vereceksin. Ya tarafsızlığını korursun, saygı görürsün. Ya da sana her gün namus ve şeref kavramını hatırlatırım. Sen bu yemin niye ettin? Tarafsızlığını korumazsan bu lafları ağırlaştırarak devam ettireceğim. Bir de dindar geçiniyorsun. Ona göre sadece o dindar. İnançlı adamda namus ve şeref önemlidir. Sayın Davutoğlu beni eleştirebilir, ben de cevabını veririm."

 

ETİKETLER

kılıçdaroğludiktatör bozuntusuakpak partisalonu terk ettiselçuk özdağerdoğankurultay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24