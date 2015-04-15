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Erdoğan: Ağrı'da askere yardım eden koruculardı, Demirtaş kendi işini yapsın

'Asker görevini yaptı. Edirne'de neyse Ağrı'da da o'

15 Nisan 2015 14:33

Kazakistan ziyareti öncesinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İmralı Heyeti'nin Ağrı raporuyla ilgili olarak, "Böyle raporlarla ben ilgilenmiyorum. Devletin güvenlik güçlerinin ülkenin her yerinden hazır olması gerekmektedir. Bu Ağrı’da da Edirne’de de böyle olmalıdır" dedi. Erdoğan, "Şimdi seçimler yaklaşıyor ve seçimi, barajı nasıl garantileyebiliriz diye bir baskı oluşturmaya başladılar. Nitekim eş başkan sıfatıyla meydanda dolaşan zat şahsıma meydan okumalar yapıyor. Ya sen işine bak. Ama bakıyoruz ki işin arkasından kendileri çıkıyor" diye konuştu.

Erdoğan, "HDP’liler gelip kurtardı' deyince kendini ele veririsin. Bunu alternatifi de hemen söylenir. Nedir bu köy korucularımız da orada devreye girmişti. Ama jandarmamız da devreye girmiştir olayın aslı budur" dedi.

Erdoğan, Diyadin olayıyla ilgili şunları söyledi:

Böyle raporlarla ben ilgilenmiyorum. Devletin güvenlik güçlerinin ülkenin her yerinden hazır olması gerekmektedir. Bu Ağrı’da da Edirne’de de böyle olmalıdır

Orada asker görevini yapmıştır. Tedbir alan askerlerimize ilk ateş bölücü örgütten gelmiştir ve 4 askerimiz yaralanmıştır.

Dört askerimizi yaralanırken ne yapacaklar sessiz mi kalacaklar. Gereken cevabı verdiler ve 5 tane örgüt elemanı orada öldü bir de yaralı var.

Biz yaralılarımız orada bırakmışız ve yaralılarımızı da parti mensupları alıp gelmiş. Böyle bir şey söz konusu değil. Helikopterlerimizden birini de taradılar ve geri çekilmek zorunda kaldı.

Bunların çözüm süreci diye bir dertleri yok. Biz bunları 6-7 Ekim olaylarında gördük.

Şimdi seçimler yaklaşıyor ve seçimi, barajı nasıl garantileyebiliriz diye bir baskı oluşturmaya başladılar.

Nitekim eş başkan sıfatıyla meydanda dolaşan zat şahsıma meydan okumalar yapıyor. Ya sen işine bak. Ama bakıyoruz ki işin arkasından kendileri çıkıyor.

“HDP’liler gelip kurtardı” deyince kendini ele veririsin. Bunu alternatifi de hemen söylenir. Nedir bu köy korucularımız da orada devreye girmişti. Ama jandarmamız da devreye girmiştir olayın aslı budur.

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