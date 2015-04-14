Demirtaş'tan Erdoğan'a: Kim olduğumu sormuşsun, tanışalım mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyete yaptığı konuşmada HDP'lilere yönelik kullandığı, "Yav siz kendinizi ne sanıyorsunuz?" ifadesine, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'tan yanıt geldi.

Demirtaş, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Kim olduğumu sormuşsun, tanışalım mı?" dedi. HDP Eş Başkanı daha sonrasında da "7 Haziran'da" mesajıyla, milletvekili seçimlerine gönderme yaptı.