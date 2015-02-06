Erdoğan'dan Gülen'e: Sen Hoca mısın, banka patronu mu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TMSF'nin yönetimine el koyduğu Bank Asya operasyonuna ilişkin olarak, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in New York Times'a yazdığı bir makaleye atıfta bulunarak, "Pensilvanya'daki zat neden bu yazıyı yazıyor, çünkü Türkiye'deki bir katılım bankası yüzünden. Sen hoca mısın yoksa banka patronu mu?" diye eleştiri yöneltti.

Bursa’da Orhan Gazi Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırtını nereye yaslıyor? Malum New York Times gazetesine…Acaba bu gazetenin patronları kim? Nasıl burada yazdırıyorlar. Hesap başka" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Erdoğan, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'nın yüzde 63'lük kısmının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine ilişkin olarak ilk kez konuşmuş oldu.