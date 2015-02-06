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Bank Asya ortaklarından TMSF'ye dava

Görevden alınan Bank Asya Genel Müdürü açıklama geldi

06 Şubat 2015 12:46

Bank Asya’nın eski 'Genel Müdürü Ahmet Beyaz TMSF’nin Bank Asya yönetimine el koymasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Beyaz Bank Asya ortaklarının dava açacağını söyledi.

Reuters'da yer alan habere göre Beyaz, “Yolsuzluk soruşturmasından bu yana bank asya olarak bir karalama kampanyasına maruz kaldık” diye konuşurken “BDDK Bank Asya’dan istediği dökümanları hazırlanmak için yeterli zaman vermedi” dedi. Beyaz devlete verilmesi gereken dökümanlar tamamlandıktan sonra ortakların yönetim hakkını alacağını ve görevine döneceğini düşündüğünü söyledi. Beyaz ayrıca, "Bank Asya zarar ediyordu ve sorunlu kredilerinde artış vardı. Ancak bu bankanın faaliyetlerini sürdüremeyeceği anlamına gelmiyordu." ifadelerini kullandı.

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