Selahattin Demirtaş'tan gülümseten Bank Asya cevabı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TMSF tarafından Bank Asya'ya el konulmasıyla ilgili esprili bir değerlendirmede bulundu. Demirtaş, "Bankada niye para bulunduruyorlar ki, ayakkabı kutusuna saklasınlar suç olmaz" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Halkalı'da Caferi Derneği'ni (Caferi-Der) ziyaret eden Demirtaş, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz ile görüştü. Görüşmenin ardından, Demirtaş ve Özgündüz kameraların karşısına geçti.

‘Allah herkese akıl vermiş’

"Biz kendilerinden siyasi bir destek açıklaması için burada değiliz" diyen Demirtaş, "Allah herkese akıl vermiş, herkes o akıl doğrultusunda siyasi tercihini kullanır. Biz hepsine saygı duyarız. Ama kullanacağımız akıl, ortak yeni yaşama, bu ezilmişliğimize bir çare oluşturacaksa, o zaman değerli, anlamlı olur" diye konuştu.

‘Herkese aynı uzaklıktayız’

Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz de, "Demokrasideki eksiklikler, Kürt kesiminden daha çok bizi mağdur ediyor" dedikten sonra, "Caferi, Şia kesimi her gün çeşitli taarruzlara maruz kalıyor. Kapımız herkese açık, Türkiye Cumhuriyeti'nin faaliyetine izin verdiği bütün partilere aynı uzaklıktayız" diye ekledi.

MİT Müsteşarı Fidan'ın adaylığı

HDP lideri Demirtaş, gündeme ilişkin sorulara da yanıt verdi. İmralı heyetiyle ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağını belirten Demirtaş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın olası milletvekilliği adaylığıyla ilgili bir soruya ise "Herkes kendi adaylığıyla ilgili kendisi karar verir. Hayırlı olsun diyebilirim, ne diyebilirim ki?" yanıtını verdi.

Bank Asya değerlendirmesi

TMSF'nin Bank Asya'ya el koymasıyla ilgili değerlendirmede de bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Türkiye'de bankada para bulundurmak suç herhalde. Parayı ayakkabı kutularında bulundurmak lazım ki, suç olmasın. O yüzden, herhalde operasyon yapmışlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Başka detayları daha öğreneceğiz hep birlikte. Yanlış yapmış... Bankada niye para bulunduruyorlar ki? Ayakkabı kutusuna saklasınlar, suç olmaz" diye konuştu.

Demirtaş'ın bu sözleri, başta Özgündüz olmak üzere salondakilerin gülümsemesine yol açtı.