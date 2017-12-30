Erdoğan'dan Gül'e KHK göndermesi: Yazıklar olsun; nasıl olur da Bay Kemal'in kayığına binersin!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren ve gelecek için de yargı bağışıklığı taşıdığı eleştirilerine hedef olan düzenleme için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den gelen eleştirilere tepki gösterdi. Erdoğan isim vermeden 'dava arkadaşlarım' diye seslenerek, "Nasıl olur da Bay Kemal'in kayığına binersiniz, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

'Dava arkadaşlarından' gelen eleştirilere üzüldüğünü kaydeden Erdoğan, "Yapmamaları gerekirdi ama bunların ne yazık ki 16 Nisan'da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. O gün bu kampanyaya katılanlar 'evet' demediler, 'hayır' dediler, niye, onlar bu işleri çok iyi biliyorlar" dedi. Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Ya biz bir yolda beraber aynı dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz, nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz, nasıl olur. Özellikle CHP'nin bazı milletvekilleri haysiyet çizgisinin dışına taşan sözlerle güya hükümete, ama asıl halkımıza terbiyesizlik yapmaya başladı. Milletimizi hedef alan saldırılara tahammül etmemiz mümkün olamaz. Darbe teşebbüsü tarihimizin en ahlaksız girişimiydi, bastırma tarzı ise en ilkeli en gururlu en onur verici hadisesidir. Biz böyle bir milletin evladı olmaktan şeref duyuyoruz. Yapılacak iş gayet basittir, ilgili yerlere bu görüşler iletilir, tartışılır ve gereği yapılır. Bunun yerine CHP ve birtakım terör örgütlerinin hakaret için açtıkları yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır. Birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazıklar olsun. Onlar oynuyorsa herhalde iyi yolda değilsiniz."

Gül: Kaygı verici, gözden geçirileceğini ümit ediyorum

11. Cumhurbaşkanı Gül, pazar sabahı yayınlanan KHK'ların ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetmişti:

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İleride hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."

Bülent Arınç'tan 'retweet desteği'

Gül'ün bu paylaşımını kendi takipçilerine aktaran bini aşkın sosyal medya kullanıcısı arasında, AKP kurucularından Bülent Arınç da vardı. Bu nedenle Erdoğan'ın Gül için kullandığı "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" ifadesinin odağında, Arınç'ın da olduğu yorumları yapıldı.

Afrika gezisinden dönüşte uçakta gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son KHK’daki sivillere yönelik düzenleme tartışma yarattı. Gül de hukuken muğlak bulduğunu söyledi. Değişiklik olacak mı?” diye sorulması üzerine şun cevabı vermişti: "Bundan önce de bu ifadenin yer aldığı dört ayrı KHK düzenlemesi yapıldı. Onların hiçbirine dair bugüne kadar kimse ses çıkarmadı. Şimdi bu son KHK’yı birileri köpürtmeye başladı. Oysa dediğim gibi, bu sadece 15 Temmuz’u kapsayan bir olaydır. Bunun dışında hiçbir şey söz konusu değil. Geçmiş cumhurbaşkanımızın da bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir.”

AKP Grup Başkanvekili: Rahatsız olması üzücü

Gül'ün paylaşımlarına AKP kanadında ilk tepki gösteren isim, Grup Başkanvekili Bülent Turan oldu. Turan, "Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun" dedi.

Cuma günü gerçekleştirilen MKYK toplantısından sonra basına açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Mahir Ünal da "Eski Cumhurbaşkanımız sayın Abdullah Gül, Ak Parti’de milletvekilliği, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış ve AK Parti’li olduğunu düşündüğümüz bir kişidir, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır. Dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşmasını doğru bulmayız ve bu bizi üzer. Eğer gördükleri bir eksiklik varsa, biz işlerimizi istişareyle yaparız, dolayısıyla istişare ederiz. Cumhurbaşkanımızın "üzüldüm" ifadesinin nedeni budur. Eksik gördüğü bir şey varsa, cumhurbaşkanı ve başbakanımızla istişare edebilecekken medya üzerinden konuşuyor olması üzücüdür. Bir ahlak olarak AK Partili olmak birbiriyle medya üzerinden konuşmamaktır. İstişare ile yürütmektir. Cumhurbaşkanımızın da Abdullah Gül’le bir teması olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gül'ün bu paylaşımlarına tepki gösterdi; 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için "prova" yaptığını iddia etmişti. Tayyar, sözlerine "Muhaliflerle arasında paydaşlık oluşturmaya, AK Parti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor. Ne yapsa nafile" diye devam etti.