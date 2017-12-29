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Gül'den Erdoğan'a: Sözlerimi oraya buraya çekmenin anlamı yok

"Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak benim sorumluluğum"

29 Aralık 2017 17:02

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameye  (KHK) yönelttiği eleştirilere gelen tepkileri değerlendirdi. "Sözlerimi oraya buraya çekmenin anlamı yok" diyen Gül, sözlerine "Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak benim sorumluluğum" diye devam etti. 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için Abdullah Gül, "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulunmuştu. Gül'ün, KHK'larla ilgili resmi Twitter hesabında yaptığı iki paylaşımı, 28 Aralık saat 17:53 itibarıyla toplam 9288 kişi retweetlemiş, 29511 kişi beğenmişti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın da retweetleyerek desteklediği paylaşımlar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir"  demişti. Erdoğan, "düzenlemenin son derece açık olduğunu" vurgulayarak "Neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz?" ifadesini kullanmıştı. 

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