T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Şamil Tayyar: Abdullah Gül, 2019'un provasını yapıyor!

"Ak Parti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor, ne yapsa nafile"

27 Aralık 2017 16:01

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün,  AKP ile arasındaki mesafeyi açmaya çalıştığı görüşünü dile getirerek, "Abdullah Gül 2019'un provasını yapıyor. Muhaliflerle arasında paydaşlık oluşturmaya, Akparti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor" dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Tayyar, "Abdullah Gül 2019'un provasını yapıyor. Muhaliflerle arasında paydaşlık oluşturmaya, Ak Parti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor. Ne yapsa nafile. #AkşamBaskısı" diye yazdı.

 

ETİKETLER

Şamil TayyarAbdulah Gül2019 seçimleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24