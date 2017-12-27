AKP'li Şamil Tayyar: Abdullah Gül, 2019'un provasını yapıyor!

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, AKP ile arasındaki mesafeyi açmaya çalıştığı görüşünü dile getirerek, "Abdullah Gül 2019'un provasını yapıyor. Muhaliflerle arasında paydaşlık oluşturmaya, Akparti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor" dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Tayyar, "Abdullah Gül 2019'un provasını yapıyor. Muhaliflerle arasında paydaşlık oluşturmaya, Ak Parti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor. Ne yapsa nafile. #AkşamBaskısı" diye yazdı.