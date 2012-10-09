Erdoğan'dan emniyet müdürüne sert tepki: Ölen terörist için ağlamayız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç'ın 'takdirle karşılıyorum' diyerek destek verdiği Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'e grup toplantısında sert yanıt verdi. Erdoğan, "Ölen terörist için ağlamayız biz. Herkes kendi görevini yapsın" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Bölücü terör örgütü son aylarda gerçekleştirdiği alçakça saldırılardan sonuç alamadığını ve alamayacağını gördü. Ülkemizin terör belasından bir an önce kurtulması hedefinden zerre kadar sapmadık. Elinde silah olan, kan döken, tehdidi yöntem olarak benimsemiş hiç kimseye en küçük müsamahamız yoktur.

Eline silah alan çocukları iyi çocuklardı diyerek mazur gösteren anlayışa prim vermedik, onları da savunamayız. Biz evlatlarımızı katleden ve bu mücadeleler esnasında ölen terörist için de ağlamayız. Bunu böyle bilmeye de mecburuz. Kalkıp da birilerini memnun etmek için böyle ifadeler kullanamayız. Bırakın siyaseti siyasetçi yapsın. Herkes kendi görevini yapsın."