Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'e suç duyurusu

Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven’in, "Dağda ölen teröriste ağlayamıyorsanız insan değilsiniz" sözü ardından Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ndeki Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, emniyet müdürünün yaptığı açıklamadan dolayı üzüldüklerini belirterek, hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Gözcü, Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in söylemlerinden üzüntü duyduklarını söyledi.

Yılmaz Gözcü, Şehit ve Gaziler Derneği olarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürünün açıklamasından dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Müdürün yaptığı konuşma şehit ve gazi ailelerini içten vurmuş, yaramızı kanatmıştır. Müdürünün sözlerine karşılık olarak sadece şunu söylemek istiyorum; Biz insan değilsek, neyiz? Müdür bu konuşması ile Türkiye'yi kaosa mı çekmek istiyor? Birileri tarafından kandırılarak dağa çıkarılan teröristler açlık için mi, işsizlik için mi çıkıyor? Şehit ve Gazi Aileleri Derneği olarak bizi üzen açıklamalarda bulunan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Recep Güven'i kınıyoruz."

Yılmaz Gözcü, Diyarbakır İl Emniyet Müdürünün görevden alınması için Siverek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.