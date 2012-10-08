Demirtaş: Diyarbakır Emniyet Müdürü Baydemir'e bağlansın

Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in açıklamalarını değerlendiren BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Ne zaman Diyarbakır Emniyet Müdürü, Osman Baydemir'e bağlanırsa o zaman bu bizi heyecanlandırır. Onun dışında bir şey bizi heyecanlandırmaz" dedi.

Güven’in açıklamalarını değerlendiren BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, ''Bizim için bir emniyet müdürü veya bürokratın konuşmasından çok sistemin ve modelin çıkışları, bakışları ve pratikleri önemlidir. Bizim önerdiğimiz modelde emniyet müdürleri, belediye başkanına bağlıdır. Ne zaman Diyarbakır Emniyet Müdürü, Osman Baydemir'e bağlanırsa o zaman bu bizi heyecanlandırır. Onun dışında bir şey bizi heyecanlandırmaz’’ diye konuştu.

Diyarbakır’da 90’lı yıllarda görev yapan ve bir süre önce Siirt’ten Diyarbakır’a atanan Emniyet Müdürü Recep Güven dün yaptığı açıklamada, "Dağda ölen teröriste ağlayamıyorsanız insan değilsiniz. Eline silah almış çoluk çocuk demeden insan katleden canavarlaşmış bir teröristi de enterne edemiyorsanız devlet değilsiniz" diye konuşmuştu.