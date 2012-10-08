AKP'den Diyarbakır Emniyet Müdürü'ne destek: Edi bese

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in ''Teröriste ağlamayan insan değildir'' sözlerine destek vererek, ''Artık edi bese diyoruz. Her anlamda yeter diyoruz, bu iş bitsin diyoruz'' dedi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, Hiçbir insanın ölümden hoşnut olmayacağını, ölüme hiç kimsenin sevinmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

''İktidara geldiğimiz günden bu yana yapmaya çalıştığımız, 'analar ağlamasın, acılar, gözyaşları dinsin' diyoruz. Ana, anadır. Yüreği dinsin. Ne olursa olsun. Artık 'edi bese' diyoruz. Her anlamda yeter diyoruz, bu iş bitsin diyoruz. Bu manada da yapılması gereken neyse, atılması gereken adımlar neyse, atmaya başladık. Demokratikleşme ve normalleşme sürecinde adımlarımız devam ediyor.

Bu terörü de meşru göstermez. Terörün hiçbir şekilde amacı olamaz. Meşru bir zemini olamaz. Bir insan eline silah alıp dağa çıkıyorsa ve savunmasız insanları katlediyorsa, bunu meşru göstermek doğru olamaz. Bu manada da terörle en etkili ve en kararlı mücadeleyi sürdürmek zorundasınız. Devletsiniz ve vatandaşınızın can ve mal güvenliğini korumak zorundasınız. Keşke dağa çıkmasalar, keşke ellerine silah almasalar. Başka yollarla sorunlarının çözümü konusunda oturup konuşulsa. Türkiye bugün o noktada. Türkiye bugün birçok tartışılamayanı tartışıyor, bunları mevzuata geçirmiş durumdayız. Terör örgütü, bir sebep değil bir sonuçtur. Yılların ret, inkar, asimilasyon politikalarının getirmiş olduğu bir sonuçtur. Bu sonucu ortadan kaldırmak adına terörün zeminini hazırlayan bütün sorun alanlarıyla birlikte mücadele eden bir AK Parti oldu.''

'Operasyonlar sürecek'

Bir gazetecinin, ''Başbakan, bazen de İçişleri Bakanı dile getiriyor. Emniyet Müdürü'nün bu sözleri, milliyetçi söylemlerle çelişmiyor mu? Operasyonlar sürekli devam ediyor. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Aydın, operasyonların süreceğini vurguladı.

''Karşınızda silahlı bir terör örgütü varsa, sizin devlet olarak en asli göreviniz, vatandaşınızın can ve mal güvenliğini korumaktır'' diyen Aydın, terörle en etkili ve kararlı mücadeleyi sürdürmek zorunda olduklarını söyledi. Terörle mücadele ederken hukuka bağlı kaldıklarını ifade eden Aydın, ''Terörü meşru gösterecek hiçbir şeyin içinde olamayız'' dedi.

Aydın, demokratikleşme, normalleşme sürecinde hızla ilerlediklerini, dün konuşulamayanın bugün konuşulduğunu, dün tartışılmayanın bugün tartışıldığını vurgulayarak, ''Silahlar bırakılmadığı sürece de bu mücadele devam edecek'' diye konuştu.

'İnsani olan ölümü istememektir'

''Emniyet Müdürü'nün sözlerinin tam arkasında mısınız '' sorusuna Aydın, ''Biz insanların üzülmesini, anaların ağlamasını istemeyiz. Acıların, gözyaşının dinmesini istiyoruz. Bizim bütün mücadelemiz bu. Bunu arzu ediyoruz'' karşılığını verdi.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Devletine karşı bir aidiyet gelişmeye başladı. Terör örgütü bundan rahatsız oluyor. Marjinal bir grup haline gelmeye başladı. Silah bıraktığı takdirde işin şekli değişebilir. Bizler de istemiyoruz, ölümler olmasın. Kim olursa olsun, hangi taraftan olursa olsun. İnsan olmanın gereğidir. Vicdani olan, insani olan ölümü istememektir. Doğru olan budur. Biz ölümden beslenen bir kurum değiliz. Ama terör örgütü ölümlerden besleniyor. Katlederek hayatiyetini sürdürüyor. Buna da fırsat vermeyeceğiz.''

'Emniyet Müdürü vicdanıyla konuştu'

Bir gazetecinin, ''Bir Emniyet Müdürünün bu tür açıklamalar yapması doğru mu? Bir siyasetçi gibi konuşmuyor mu?'' sorusu üzerine de Aydın, şunları söyledi:

''Herkes görevinin gerektirdiği gibi davranması gerekiyor. Emniyet müdürü vicdanıyla konuştu. Geçmişten bu yana hataların da olduğunu ifade etti. Özellikle yıllar yılı tek parti zihniyetinin farklılıkları yok sayan, inkar, asimilasyon politikalar, terör örgütünü doğurmuştur. Asıl müsebbibi de tek partidir. Bu terör örgütünden beslenen partiler de oldu. Terörün bitmesini istemeyen ekonomik çevreler oldu, dış mihraklar oldu. Bütün bu alanlarla mücadele eden bir AK Parti var. Biz şunu ifade ediyoruz, terör gibi, dış politika gibi milli ve toplumun tamamını ilgilendiren meselelerde toplu bir direniş, topyekun bir birliktelik arzu ediyoruz. Meclis'teki siyasi partileri de samimiyete ve duyarlılığa davet ediyoruz.''

'Her insan Gaffar Okkan olmalı'

''Bölgede yeni bir Gaffar Okkan dönemi diyebilir miyiz '' sorusu üzerine de Aydın, ''Bir açıklamayla birçok şeyi ifade etmek doğru değildir. Herkes görevini layıkıyla yapması gerekiyor. Her insan Gaffar Okkan olmalıdır zaten. Mücadele devam ederken, insani vasıflarınızı da geride bırakamazsınız'' dedi.

Aydın, Güven'in sözlerinin yeni bir açılım olup olmadığına yönelik soru üzerine de açılımı yapanın siyasi iktidar olduğunu kaydetti. Aydın, ''Bir emniyet müdürünün açıklamaları, siyasi iktidar adına yapılmaz. İnsani bir duruş sergileyerek, vicdani bir konuşma yaptı. Ama AK Parti'nin yaklaşımı hep böyle olmuştur'' diye konuştu.