Kılıçdaroğlu Diyarbakır Emniyet Müdürü Güven'e tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ölen teröriste ağlamıyorsanız insan değilsiniz" diyen Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'e tepki gösterdi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' adlı programa katılan Kılıçdaroğlu, Emniyet Müdürü'nün açıklamalarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

''Emniyet müdürlerinin görevi nedir? Toplumun güvenliğini sağlamak. Bu söylem başlangıçta insani gibi görünse de toplumu bölen bir söylemdir. Şehit aileleri ne diyecek buna. Emniyet müdürlerinin bu tür bir açıklama yapma gereği hiç yoktur. Genelkurmay Başkanı ağlayacak, öbürü başlayacak ağlayacak. Bu ülkede bir de ağlamayan ama ülkenin sorunlarına sahip çıkan birisine ihtiyaç var. Şehit cenazeleri geliyor birisi ağlıyor, öbürü gelecek öbürü ağlayacak, bu ülkenin sorunlarını kim çözecek."